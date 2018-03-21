«Так и живем»: Юлия Барановская показала, как «дети стоят на ушах»

Многодетная мама Юлия Барановская с легкостью совмещает успешную карьеру на телевидении и заботу о троих наследниках — Артеме, Яне и младшем Арсении. Впрочем, в постоянном контроле юные дарования не нуждаются и вполне могут занять себя сами, устроив дома веселье на свой лад.

Телеведущая Юлия Барановская в одиночку растит троих детей, которых ей оставил футболист Андрей Аршавин . Однако звезда не горюет по ушедшему супругу и чувствует себя комфортно в окружении подрастающих наследников, жизнь с которыми, впрочем, не всегда легка и безоблачна. И хотя Юлия испытывает гордость за многочисленные таланты своих детей, временами их активность буквально заполняет все пространство.

К слову, юными дарованиями восхищаются и многочисленные поклонники телезвезды. Так, младший Арсений поразил зрителей своим пением, когда с непередаваемым душевным надрывом исполнил композицию Григория Лепса . Успехи Яны в гимнастике также восхваляются поклонниками, а редкие видео с ее домашними тренировками и вовсе вызывают волну восторженных отзывов, прочащих девочке большое будущее в спорте. На днях Юлия показала, как выглядят ее будни без прикрас в окружении таких разносторонне талантливых детей, которые стараются ни минуты не терять почем зря. «Арсений всегда танцует, Яна стоит на голове, а Артем контролирует процесс. Так и живём», — с гордостью заключила Юлия, показывая домашнюю обстановку.

Поклонники оценили детское веселье, признав, что жить с тремя детьми весьма непросто. Ведь их неиссякаемая энергия буквально бьёт ключом, отчего нередко в доме устраивается бурная вечеринка. «Одним словом все просто супер» «Здорово так, у вас дети-батарейки. Точно не скучно!» «У других это называется дом-дурдом» «Какое счастье живет рядом с вами!» «Эх, Аршавин Андрей. Я просто уверена, что ты смотришь все эти видеозаписи и кусаешь локти. Такую девушку променял! Такие дети у тебя растут!» «Господи, а я-то думала, что это у меня сумасшедший дом» «У вас всегда такое веселье? Вам наверное абсолютно некогда скучать»

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 20 Мар 2018 в 12:45 PDT Любопытно, что несмотря на большую семью, в холодильнике у Юлии Барановской найдется немного еды. Открыв дверцы своего агрегата, телеведущая показала, что хранит там преимущественно одну квашеную капусту и молочку.