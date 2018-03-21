35 лет спустя: как сложилась судьба единственных в мире девочек-шестерняшек

Джанет и Грэм Уолтон больше всего на свете мечтали стать родителями. Но все попытки забеременеть заканчивались неудачей, как и вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ). После двенадцатой попытки Джанет решила, что она будет последней. Но на этот раз число 13 принесло удачу — женщина забеременела.

Радости будущих родителей не было предела, однако когда на 8-ой неделе они пошли на ультразвук, Уолтон поняли, что что-то пошло не так. Специалист по УЗИ был явно смущен и растерян, в комнату стали прибегать врачи, везде раздавался удивленный шепот. Наконец Уолтонам объявили, что у них многоплодная беременность. «У вас будет шесть детей».

18 ноября 1983 года в семье Уолтонов родились шестеро девочек — Ханна, Рут, Люси, Кейт, Дженни и Сара, ставшими первыми в мире выжившими девочками-шестерняшками.

Девочки родились на 31-й неделе с помощью кесарева сечение в одной из больниц Ливерпуля, Англия.

«Они родились здоровыми на 31 неделе беременности. Две девочки были помещены в инкубаторы, так как их легкие не успели развиться в утробе матери» — рассказал отец семейства.

Спустя два месяца врачи убедились, что мама и новорожденные здоровы и окрепли и их выписали из больницы.

Счастливые родители меняли более 10 тысяч памперсов в год и практически не спали несколько лет. Шесть детей надо было одновременно кормить, купать, укладывать спать или менять подгузник. А когда девочки подросли, началась школа, кружки и спортивные секции.

«Первые годы мы жили как будто в тумане… Тем не менее, единственное сожаление, которое преследовало нас, что нам не хватает времени как следует насладиться их взрослением».

Сегодня сестрам 35 лет и они близки как никогда. Ханна работает учительницей начальной школы, у нее несколько дипломов по образованию. Кейт работает в отделе кадров, а Люси работает на местные авиалинии. У Дженни своя кондитерская, Рут помолвлена и работает в колл-центре. А в 2014 году Сара сделала Джанет и Грэма счастливыми бабушкой и дедушкой.

Уолтоны были невероятно рады, ведь теперь их семья будет увеличиваться в шестикратном размере. Теперь-то Джанет и Грэм в полной мере насладятся жизнью и семьей без стресса и хлопот.

«Я обожала растить и воспитывать наших дочек. Я не могу сказать, что какой-то этап в их жизни был лучше другого. Просто всегда было так много дел, что мы не могли полностью насладиться жизнью нашей семьи. С внуками все по-другому», — рассказала Джанет.