Джастин Бибер нашел замену Селене Гомес?

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Пока бедняжка Селена Гомес отбивается от обидных комментариев о лишнем весе, которые появились в соцсетях после публикации фотографий с каникул певицы в Сиднее, ее бывший (или нынешний — мы уже запутались, на какой стадии отношения у этой парочки) бойфренд Джастин Бибер , похоже, даже не собирается встать на ее защиту. По крайней мере, по сообщениям таблоидов, он прекрасно проводит время в Западном Голливуде в компании другой…

Накануне Джастина видели выходящим из модного ночного клуба The Roxy, где был концерт Крейга Дэвида, вместе с таинственной спутницей. По словам посетителей, весь вечер они обнимались в vip-зоне, а после покинули клуб в обнимку. Если слухи подтвердятся, значит, не так уж Джастин и хотел вернуть Селену, как уверяли его друзья. Ждем подробностей, а пока следим за тем, как сплетники пытаются вычислить незнакомку. Говорят, ей могла стать начинающая модель Баскин Чемпион, в прошлом «Мисс Алабама», которая тоже была в ту ночь в клубе и которая очень похожа на девушку, сопровождающую Джастина. Мы заглянули в Instagram Баскин, снимков с Джастином, как и фотоотчета с концерта Крейга Дэвида, там пока нет. Но Селене определенно есть, о чем волноваться.

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