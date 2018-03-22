ФОТО: когда твой папа — настоящий герой

У популярного канадского инста-блогера Badass.canuck по-настоящему мужские увлечения: виски, охота, спорт. Но главная его слабость — пятилетняя дочка. Этот брутальный персонаж по-настоящему нежный отец, который постоянно заботится о своей девочке, а она, конечно, вьет из него веревки. Кто бы ее не понял! Вот несколько забавных и трогательных фото «из жизни викинга и принцессы». 1. «У твоего ребенка под кроватью завелся монстр? Самое время пристрелить эту тварь!»

2. «Дочка хочет устроить чаепитие для фей? Тогда заткнись и надень чертову пачку!»

3. «Пять лет назад моя жизнь перевернулась. Я стал отцом!»

4. «Папа и дочка — друзья навек»

5. «Так развлекаются викинги»

6. «Мы настоящая банда!»

7. «Будьте собой, и люди вас полюбят»

8. «Не умеешь заплетать косы — не мужик»

9. «Чем заняться в дождливый денек? Есть пиццу!»

10. «Больше всего в жизни я горжусь тем, что стал отцом»