Как не надо ссориться с мужем

Казалось бы, всякого рода стычки с мужем — это явление настолько непредсказуемое и неконтролируемое, что невозможно вывести хоть какие-то правила поведения во время ссоры.

Однако это мнение ошибочно, и нам, женщинам, стоит помнить о ряде табу, которые ни в коем случае нельзя нарушать, если мы хотим сохранить крепкую семью.

Dreamstime.com/Vadymvdrobot

Порой ссора вспыхивает на пустом месте, и спустя полчаса мы уже не помним, из-за чего весь сыр-бор, однако продолжаем кричать, бить посуду, хлопать дверьми и называть любимого мужчину обидными словами.

Очень сложно контролировать себя в подобном состоянии, кажется, что главная цель любого спора — отстоять свою точку зрения, и мы пытаемся сделать это всеми доступными нам способами, выглядя при этом, мягко говоря, не привлекательно.

На следующий день, когда страсти поутихнут, мы начнем вспоминать о том, как ужасно вели себя, как оскорбляли любимого человека, но, к сожалению, исправить допущенные ошибки уже не получится. Некоторые слова, сказанные в пылу ссоры, запоминаются надолго, а некоторые действия в прямом смысле оставляют следы — в виде разбитой посуды, поломанной мебели и порванных фотографий. Конечно, мы оправдываем себя, что «он все это заслужил, сам виноват», но причины, приведшие к ссоре, совершенно не объясняют то, КАК мы ссоримся. Психологи утверждают: семьи распадаются не из-за самих стычек, а из-за того, как люди ведут себя во время этих стычек. Поэтому давайте разберемся, чего же не стоит делать во время ссор с любимым и чего ваш мужчина совершено не оценит, а скорее наоборот — заведется еще сильнее.

yandex_ad_1 Лезть в драку

Во-первых, это изначально неверно: ваш возлюбленный гораздо сильнее вас физически, и если он, не дай бог, ответит на ваш удар (пусть и случайно, например, решив вас просто оттолкнуть), то страдать будете уже вы.

Dreamstime.com/Silverblack

Во-вторых, те мужчины, которые не представляют возможным поднимать руку на женщину, как правило, терпеть не могут такого поведения и с ее стороны: успокоить драчунью «силовыми методами» они не способны, но и быть боксеркой грушей тоже не хочется.

Уходить, хлопая дверью

Еще одна наша женская излюбленная «фишка», которую терпеть не могут большинство представителей сильного пола. Мы демонстративно покидаем комнату или квартиру, отправляемся на улицу перевести дух, подышать и успокоиться, а они сидят в четырех стенах, прокручивают в голове только что произошедший скандал и, плюс ко всему, волнуются за нас. Надо ли объяснять, почему мужчинам так не нравится, когда мы в буквальном смысле сбегаем от конфликта?

Унижать

Во время скандала нас так и подмывает сказать что-то обидное: выразить сомнение в его умственных способностях, задеть его семью и, что хуже всего, посмеяться над сексуальными возможностями любимого.

Если вы практикуете подобные унижения, то можете заранее решать, какое имущество хотите оставить себе после развода. Мужчины терпеть не могут, когда их унижают, и они ни за что не останутся рядом с такой женщиной.

Dreamstime.com/Konrad Bak Отчитывать

Назидательный учительский тон хорош с детьми, но уж никак не со взрослым самостоятельным представителем сильного пола. Это более изощренная и завуалированная форма унижения: «Ничего обидного я тебе не говорю. Но то, что я скажу, я преподнесу с такой интонацией, которая заставит тебя засомневаться в себе и своих способностях».

yandex_ad_2 Быть истеричкой

Мужчины терпеть не могут, когда женщины превращаются в мегер с резким визгливым голосом. Будучи всегда нежными и воздушными, в пылу ссоры мы в одночасье меняемся не в лучшую сторону: лицо краснеет, глаза становятся сумасшедшими, а голос напоминает истеричный хохот ведьмы из самого страшного фильма ужасов. Неужели вы хотите, чтобы ваш мужчина видел вас в таком неприглядном свете?

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Бить посуду

Конечно, наши суженые сами иногда грешат тем, что ломают двери, табуретки, столы и другие предметы интерьера, но вот столь излюбленное женщинами битье тарелок они не приветствуют. И тут все просто: по мнению мужчин, это крайне не рационально — потом придется покупать новую посуду, а значит, тратить деньги. Конечно, это не единственная причина, и дело, скорее всего, в том, что, бросая в супруга чашки и бульонницы, мы вновь ведем себя, как истерички, однако версия о разумном подходе к семейном бюджету тоже имеет место быть.