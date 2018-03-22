Вся жизнь игра: почему мужчины обожают рисковать

99% наших забот касается того, что никогда не случится, сказала однажды Маргарет Тэтчер и была чертовски права. Кажется, что сильному полу известен какой-то секрет, ведь как тогда объяснить, что они то и дело бросаются навстречу новым авантюрам, как будто зная, что страх — это лишь обман разума… Мы, женщины, риски все же обходим стороной. Так уж исторически сложилось, что чувство самосохранения — это скорее про нас, чем про мужчин. Не сложно догадаться почему — конечно, из-за потомства, которое нужно вырастить и воспитать. Мы всегда рассматриваем ситуацию с разных сторон и прогнозируем как хороший, так и плохой исход. Поэтому значительно уступаем противоположному полу в количестве безрассудных подвигов.

Конечно, мужчина рискует изо дня в день не ради одних острых ощущений. Мы сейчас не говорим об экстремалах, у которых день не удался, если их жизнь не была на волоске от смерти. Когда мужчина берет на себя ответственность за свою семью, это тоже своего рода риск, он же не обречен на успех! Нужно приложить определенные усилия, чтобы члены его семьи была удовлетворены и счастливы. Поэтому мужчины постоянно испытывают на прочность границы, желая расширить свою свободу действий. После неудачи они пробуют добиться своего вновь и вновь.

Если же мужчина и проигрывает, то чаще всего расценивает свой проигрыш как следствие стечения обстоятельств, а не как результат собственных ошибок. Отсюда и характерная реакция — агрессия и досада, а не страх и сомнение.

Это еще одна причина, почему мужчины чаще, чем женщины, идут на риск, ведь им легче пережить поражение. К сожалению, женщины поступают прямо противоположным образом и в поиске причин неудачи оказываются в порочном круге самообвинения.

Поскольку они приписывают неудачу собственным ошибкам, их толерантность по отношению к неудачам ниже, чем у мужчин. Дело усугубляется тем, что они часто не замечают или недооценивают свои сильные стороны, например организаторский талант, ловкость обхождения с людьми, коммуникативные способности. Хотя и это можно утверждать лишь с определенными оговорками. Ведь никогда не знаешь, как будут перемешаны карты.

Мужчины любят рисковать, потому что им нужно регулярно проверять, насколько они способны влиять на этот мир. Представителям сильного пола необходимо время от времени ходить по лезвию ножа: азарт и адреналин делают их выносливее и сильнее. Из фильмов мы знаем, что удача сопутствует рискованным и мужественным. Поэтому мужчины охотнее идут на риск и не перестают исследовать пределы своих возможностей.

В обычной жизни люди часто становятся заложниками рутинных дел. Быт, работа, семья — иногда кажется, что наступил день сурка. Вот почему мужчинам иногда необходим выход за рамки привычного, изведанного и обыденного. Именно рискованные поступки позволяют развиваться как личность. Жажда жизни, горящие глаза и тяга к адреналину — вот что выдает в мужчине любителя риска.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK