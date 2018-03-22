7 cпособов побороть «беременную» мигрень без лекарств

Конечно, лучший способ победить мигрень — вообще не допускать её. Врачи советуют вести дневник, фиксируя, что могло спровоцировать очередной приступ. У одних головная боль появляется после резки лука: разболелись глаза, а за ними и голова. У других «фактор страха» — долгая работа за компьютером. Что делать, если мигрень уже началась?

Свежий воздух

Духота — лучший друг мигрени. Лучше всего выйти прогуляться или хотя бы посидеть у подъезда. Но если боль сильная, подключились головокружение и тошнота, можно подышать на балконе или открыть окно в комнате.

Приток свежего воздуха нормализует давление, повысит тонус кровеносных сосудов, и боль уйдёт.

Тишина и темнота

Яркий свет и шум могут усилить приступ. Поэтому иногда достаточно задёрнуть шторы и попросить близких не шуметь (как вариант, использовать беруши), чтобы стало легче. К тому же в темноте и тишине будущая мама запросто провалится в сон, который, как известно, лучшее лекарство.

Питьё

У беременных даже небольшое обезвоживание порой приводит к головной боли. Вот почему простой стакан воды может принести облегчение! Но чаще советуют выпить некрепкого чаю с сахаром (если нет проблем с уровнем сахара в крови): под воздействием глюкозы сосуды расширятся, а спазм пройдёт. Многим также помогают отвары мяты, шиповника или ромашки. Бывает эффективен и лавандовый настой: 15 г цветов на 2 стакана кипятка.

Массаж

Распустить волосы и помассировать кожу головы и виски — простой способ, который не только успокаивает нервы, но и снимает боль. Мытьё головы — тоже, кстати, неплохой массаж, но если боль уже зашкаливает, устраивать водные процедуры всё же не стоит.

Когда боль вызвана обострившимся остеохондрозом, попросите родных аккуратно помассировать плечи и шейный отдел позвоночника. После этого кровь прильёт к голове, и боль тут же отступит.

Холод

Умыться холодной водой или принять прохладный душ, приложить к вискам мешочки со льдом или прилечь с мокрым полотенцем на лбу — не один, так другой метод принесёт облегчение! Холод улучшает циркуляцию крови, и приступ ослабевает. Главное не переусердствовать со льдом!

Продукты

Как правило, в любом холодильнике найдётся хоть одно народное средство от мигрени. К больному участку можно приложить свежий капустный лист. Но эффективнее будет измельчить капусту в блендере и намазать «кашицу» на виски и лоб. Так же можно использовать тёплые картофелины, сваренные в мундире, тёртую свёклу и лимонную корку без белой мякоти.

Отвлекающие маневры

Бывает, что в горизонтальном положении мигрень почему-то усиливается — приходится сидеть или даже ходить. Но в этом есть и плюс: двигаясь, от боли проще отвлечься, особенно если она не очень сильная. Будьте здоровы и помните: I триместр — самый «богатый» на головные боли. Он быстро закончится, и потом вы вряд ли вспомните о мигренях!