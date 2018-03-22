Без порток, но в шляпе: Эмили Ратажковски обнажилась ради мужа

Сегодня Эмили Ратажковски вновь порадовала своих поклонников новыми фотографиями, но куда более откровенными, чем она позволяла себе ранее. Без порток, но в шляпе: Эмили Ратажковски обнажилась ради мужаСовсем недавно 26 летняя модель вышла замуж за своего бейфренда Беара МакКларда. Ее поклонники долго сокрушались по поводу ее выбора, и предполагали, что теперь Эмили прекратит баловать их своими откровенными фотографиями. Но не тут-то было. Сегодня модель разместила фотографию у себя в Инстаграме, подписав ее: «Позирую ради лайка моего мужа». В шляпе, но без трусов, модель точно знает, как именно встать, и что именно прикрыть, чтобы фотографии не забанили в социальных сетях.

Чуть ранее Эмили поделилась еще одной, не менее откровенной фотографией, где она на большой кровати возле бассейна, видимо загорает. В главной роли, все та же шляпа! Что же, кто-то после замужества пытается стать куда более целомудренной, но видимо только не Эмили.