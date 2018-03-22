Правительство готовит новые меры поддержки женщин

Правительство утвердило мероприятия по реализации первого этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин. Реальные изменения ожидаются к 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Как сообщает газета «Известия», документ предполагает работу сразу в нескольких основных направлениях.

Так, планируется создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов. Речь идет о повышении мотивации к ведению здорового образа жизни, разработки мер по предотвращению преждевременного старения. Также туда входят положения о профилактике неинфекционных болезней и программах лечения от алкоголизма и наркомании.

Кроме того, согласно плану, к лету 2018 года планируется снизить долю женщин среди занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. В задачу заинтересованных ведомств будет входить подготовка предложений о популяризации женского предпринимательства, организации профобучения и допобразования для безработных и тех, кто готовится к выходу из декрета.

Еще одна цель стратегии − профилактика социального неблагополучия женщин. В его рамках заинтересованные ведомства представят правительству предложения по смягчению наказания за преступления небольшой тяжести. Также предусмотрена работа по профилактике насилия и предотвращению сексуальной эксплуатации.

Стратегию планируют реализовать в два этапа. С 2017 по 2018 годы разработают механизмы реализации стратегии правового, кадрового и информационно-аналитического обеспечения государственной политики в интересах женщин.

Второй этап с 2019 по 2022 годы предусматривает принятие мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной, культурной сферах.