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Пара влюблённых подростков из Иркутской области могут быть в Красноярске
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Пара влюблённых подростков из Иркутской области могут быть в Красноярске 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Двое подростков из г. Новая Игирма Иркутской области, сбежавшие из дома, могут находится в Красноярске, сообщают волонтёры группы «Поиск пропавших детей» в Красноярске.
По информации волонтёров из Иркутской области 17-летний Иван Бритков и 15-летняя Светлана Куцына сбежали из дома 17 марта из-за того, что родители не одобряли их любовь.
Их ранее видели в г. Братске, где они сообщили таксисту, что едут или в Красноярск, или в Новосибирск. Волонтёры предполагают, что они могут добираться автостопом или на электричках. Оба подростка из благополучных семей. Кстати, их странички в соцсетях удалены.
Иван был одет в куртку цвета хаки, черное трико, черные кроссовки, с собой взял синий рюкзачок Nike, Светлана — в короткий оранжевый пуховик, розовую вязаную шапку, черные брюки, черные ботинки со шнурками.
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