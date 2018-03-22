Пара влюблённых подростков из Иркутской области могут быть в Красноярске

Двое подростков из г. Новая Игирма Иркутской области, сбежавшие из дома, могут находится в Красноярске, сообщают волонтёры группы «Поиск пропавших детей» в Красноярске.

По информации волонтёров из Иркутской области 17-летний Иван Бритков и 15-летняя Светлана Куцына сбежали из дома 17 марта из-за того, что родители не одобряли их любовь.

Их ранее видели в г. Братске, где они сообщили таксисту, что едут или в Красноярск, или в Новосибирск. Волонтёры предполагают, что они могут добираться автостопом или на электричках. Оба подростка из благополучных семей. Кстати, их странички в соцсетях удалены.

Иван был одет в куртку цвета хаки, черное трико, черные кроссовки, с собой взял синий рюкзачок Nike, Светлана — в короткий оранжевый пуховик, розовую вязаную шапку, черные брюки, черные ботинки со шнурками.