Бизнес в декрете: челябинка научилась зарабатывать на детских зубах

Торговому представителю из Челябинска Оксане Борисовой удалось в декрете найти для себя любимое и доходное хобби. Три с половиной года назад девушка сделала для своей маленькой дочери грызунок, чтобы помочь ей при прорезывании зубов. Средство оказалось эффективным, и молодая мама захотела поставить сборку таких изделий на коммерческие рельсы. Теперь она продаёт их по всей России и всерьёз подумывает отказаться от основной работы в пользу своего увлечения.

— Когда я была беременна, мне очень захотелось связать пинетки для своей дочери. Связала пинетки, шапочку, плед и выложила их фото в интернет. Сначала знакомые стали просить сделать им такие же, а потом заказы пошли от посторонних людей, — рассказала новая героиня рубрики «Бизнес в декрете». — Я стала вязать крючком разные детские вещи.

Когда дочь Оксаны немного подросла, и у неё стали резаться зубки, мама сделала для неё грызунок. Девушке понравилось собирать такие вещи из дерева и силикона, и вместе с подругой она стала делать их на продажу.

Такие грызунки не только помогают при прорезывании зубов, но и развивают мелкую моторику

— Подруга тогда находилась в декрете и тоже искала для себя какое-то интересное занятие. Но потом она отошла от дел, а я продолжила наше начинание, — улыбается Оксана. — Моими первыми покупателями оказались родители, которые прежде заказывали вязаную одежду для малышей. На тот момент у меня уже была создана группа, и я просто предложила её участникам новые изделия.

Теперь в квартире молодой мамы всегда стоит можжевеловый аромат. Именно из этой породы дерева она собирает грызунки. Говорит, что связано это в первую очередь с безопасностью.

Для безопасности ребёнка каждый узел должен быть завязан по-особому

— Я использую бук и можжевельник. Когда обвязываю бусинку, то беру клён. Эти породы дерева очень твёрдые и не расщепляются, если их грызут острые детские зубки, — объясняет рукодельница. — Можжевельник ещё и очень ароматный. Он вырабатывает фитонциды и обеззараживает воздух вокруг себя. Успокаивает нервную систему, впитывает аромат мамы и создаёт ощущение присутствия, даже когда её нет рядом.

Такую фурнитуру в Челябинске не производят. Оксана нашла мастеров в других регионах. Бусины из можжевельника и бука делают в основном в Крыму, а пищевой силикон — в Китае.

Оксана использует бусины из твёрдых пород дерева, а силикон — пищевой

— Хорошего качества силикон можно закупить только через немецких поставщиков. Он гипоаллергенный, без запаха, есть все сертификаты качества. На тех же самых заводах делают соски, пустышки, детскую посуду. В нём я уверена на 100%, иначе не стала бы его использовать. Всё испытано на собственном ребёнке — улыбается наша героиня. — Чего только у моей дочери за это время не было. И обычные грызунки, и грызунки с держателями, и разные игрушки, и бусы.

Оксана вышла на работу из декрета, но по-прежнему каждый вечер уделяет время своему увлечению.

— Я укладываю ребёнка спать, и начинается моя творческая деятельность. Бывает, что я сижу до двух ночи. Работаю подолгу над каждым грызунком. Это не конвейер: поставил перед собой коробки с фурнитурой и пошёл собирать. Я стараюсь использовать разную форму, разный диаметр, разные материалы, чтобы и красиво было, и развивало захват, мелкую моторику у ребёнка, — рассказывает она.

Ассортимент рукодельницы растёт по мере взросления её дочери

Если заказов много или Оксана готовится к участию в выставке, на руках от узелков появляются мозоли. Каждый узел на прорезывателях должен быть завязан по-особому, чтобы изделие на рассыпалось у ребёнка в руках.

— Раньше я не считала, сколько делаю грызунков, а в этом году задалась такой целью. С января я уже собрала 250 изделий под заказ и на ярмарки, — делится подсчётами девушка. — В ярмарках я участвую ровно год.

Деревянные балансиры тоже сегодня очень популярны

Грызунки разлетаются по всей России. Помимо челябинцев в списке клиентов рукодельницы жители Екатеринбурга, Тюмени, Хабаровска, Владивостока.

— Я не отношусь к этому делу как к работе. В противном случае душа пропадёт, — считает Оксана. — Это любимое хобби. Оно меня успокаивает, заставляет забыть о неурядицах, которые происходят днём. Конечно, тяжело жить в таком ритме, но я привыкла крутиться, как белка в колесе, потому что мне одной приходится поднимать ребёнка на ноги. Мой график так выстроен, что времени хватает на всё. Я ещё и в спортзал хожу по утрам, и дочь в три школы вожу: мы ходим к логопеду, занимаемся танцами и вокалом.

Оксана видит перспективы в своём хобби и подумывает о смене работы

Молодая мама видит большие перспективы в своём хобби, но оставить постоянную работу пока не решается.

— Наверное, страх меня останавливает. Всё-таки речь идёт об официальном заработке. В то же время моя сестра готова подключиться и поддержать меня в производстве детских изделий. Недавно я стала продавать ещё деревянные пазлы и балансиры. Можно начать с детьми проводить мастер-классы. Идей на самом деле очень много. Нужно просто решиться, — говорит Оксана.