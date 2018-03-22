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Неблагодарные гомосексуалы ограбили бывшего любовника и попытались сжечь его дом
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Неблагодарные гомосексуалы ограбили бывшего любовника и попытались сжечь его дом 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В американском штате Флорида двое мужчин ограбили бывшего любовника и попытались сжечь его дом с помощью соуса для рагу. Об этом сообщает Fox News.
Деррика Ирвинга (Derrick Irving) и Джона Силву (John Silva) арестовали после того, как они, предположительно, проникли в дом мужчины, имя которого не называется, и вынесли оттуда телевизор и кондиционер. По сообщениям полиции, в момент ограбления дом был пуст, а на телефон пострадавшего пришло уведомление системы охраны, что в его жилище кто-то проник. Он вызвал полицию.
Когда полицейские прибыли, они увидели отъезжающую от дома машину. Подозреваемые сообщили, что заехали к знакомому, чтобы забрать одежду. Уточняется, что один из них был в костюме быка. В машине были обнаружены кондиционер воздуха, пылесос, телевизор с плоским экраном, обогреватель, приспособление для измельчения марихуаны и пустая банка соуса для рагу. Сообщается, что грабители пытались сжечь с его помощью дом.
«Они пытались сделать так, будто я оставил на включенной плите кастрюльку с соусом. Но кто встает в два часа ночи, чтобы приготовить соус?» — прокомментировал ситуацию пострадавший.
Ирвинг и Силва рассказали полицейским, что состояли в сексуальных отношениях с пострадавшим. «Все началось с отношений, которые продлились около недели, — подтвердил владелец дома. — Я давал ему свою машину в пользование на четыре месяца, может он из-за этого разозлился. А может, из-за того, что я дал ему 150 долларов на поход к зубному». С кем именно он имел связь, не уточняется.
Обоим мужчинам были предъявлены обвинения в невооруженном ограблении, крупной краже и поджоге.
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