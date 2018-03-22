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7—9 апреля в Москве пройдет Дизайн-конференция
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7—9 апреля в Москве пройдет Дизайн-конференция 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
С 7 по 9 апреля в Москве состоится 8-я Дизайн-конференция, которая соберет на одной площадке ведущих экспертов рынка и осветит актуальные вопросы о трендах, тенденциях в дизайне и методах эффективной работы дизайн-студии.
Конференция будет интересна всем, кому близка тема дизайна, строительства, архитектуры и декора: владельцам и сотрудникам студий, бюро и мастерских, студентам профильных вузов, представителям коммерческих компаний, строителям и поставщикам.
Среди спикеров Дизайн-конференции — Станислав Орехов, Юна Мегре, сестры Сундуковы, Мила Колпакова, Антон и Марина Фруктовы, Женя Жданова и другие яркие представители дизайн-индустрии. Каждый из них поделится собственным опытом работы и раскроет свои секреты успеха.
Дополнительная информация
Адрес: Москва, Культурный центр «ЗИЛ», Восточная ул., 4, к. 1. Контакты: +7 (977) 490-66-67 (вопросы участия в конференции), sale@designconference.ru Важно: для участия нужна регистрация.
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