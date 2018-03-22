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В Оренбурге на озере Малахово пропал Денис Черственский
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В Оренбурге на озере Малахово пропал Денис Черственский 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге разыскивается пропавший 33-летний Дениса Черственский.
Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 15 марта мужчина ушел из дома и исчез. Последний раз его видели на озере Малахово в районе Сакмарской ТЭЦ.
В день исчезновения был одет в синюю вязаную шапку без подворота, черную кожаную куртку, коричневый свите с рукавами темно-синего цвета, черные вельветовые брюки, черные замшевые ботинки.
Особые приметы: на спине шрам от ножевого ранения, татуировка «роза ветров» на плечах, хромает на правую ногу.
Всем, кто владеет информацией о том, где находится пропавший, нужно обратиться по телефонам: 8 (3532) 79-67-66, 8 (3532) 79-67-02 или 02.
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