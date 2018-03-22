Липосакция — убираем жир с живота и не только

Липосакция — радикальный метод коррекции контура тела и овала лица. Дословно название переводится, как «откачка жира». По сути, так и есть! Липосакция предполагает расщепление и выведение из организма жировой прослойки. В зависимости от способов устранения жировой ткани различают несколько разновидностей липосакции. Но целью любого вмешательства этой категории является эффективная коррекция фигуры, контура лица, с получением пролонгированного результата.

История методики

Первая липосакция была проведена в 1947 году известным в определенных кругах доктором по фамилии Фишер. Он протестировал вакуумно-аспирационную методику избавления от жировых отложений на собственной жене. Однако первая попытка не увенчалась успехом и была омрачена весьма печальными последствиями. Женщина получила инвалидизирующее осложнение. В ХХ веке идея радикального устранения жировых отложений будоражила умы светил медицинской косметологии. И попытки делать такие операции путем радикального иссечения «нежелательных» тканей, продолжались. Но высокий травматизм, риски возникновения тяжелых осложнений и довольно длительный и непростой восстановительный период стали причинами отказа от такой методики. Специалисты признали, что результат не соответствует ожиданиям. Обширное иссечение лоскутов жировой ткани с последующими шрамами, неравномерным распределением контура — это не совсем то, к чему стремятся медицинские косметологи и совсем не то, чего ждут пациенты. Сегодня методика модернизирована и предполагает менее радикальное, но при этом более эффективное вмешательство. Современная липосакция живота, ягодиц, бедер, лица проводится с применением щадящих способов откачки жирового компонента из проблемных зон.

Виды липосакции

Тумесцентная липосакция

Этот вариант вмешательства предполагает выведение лишних отложений через мельчайше разрезы, которые делаются в проблемной области. Через тоненькие канюли вводится медикаментозный «коктейль»: анестетик, антисептик, адреналин. Препараты способствуют надежному обезболиванию, обеззараживанию, предупреждению кровотечения. Основной задачей является преобразование жировой прослойки в «жидкое отделяемое» с последующим выведением её из организма. Данный вид операции предполагает:

быстрый восстановительный период — 3-5 дней;

отсутствие шрамов и гематом;

длительность результата.

Метод обеспечивает возможность осуществления под местной анестезией.

Лазерная липосакция

Лазерная липокоррекция предполагает применение лазера для одновременного воздействия на жировую, соединительную ткани. За счет подачи лазера через тонкую канюлю «разбивается» жировой пласт, происходит коагуляции сосудистых стенок. Этот вид операции:

почти безболезненный (проводится под местным обезболиванием);

не оставляет шрамов и гематом;

дает длительный эффект устранения липоцитов.

Удаление жира посредством такой методики предполагает низкие риски развития осложнений. С недавнего времени в современной косметологии подобные операции поставлены на поток.

Ультразвуковая липосакция

Убрать жир клиентам косметологических клиник сегодня предлагают и посредством ультразвука. Новейшая методика предполагает воздействие на жировые клетки ультразвуковыми волнами, за счет чего достигается надежное разрушение липоидной ткани с получением пролонгированного моделирующего эффекта. Операция отличается безболезненностью и безопасностью. Через микроразрезы, специалист вводит ультразвуковой зонд, и убирать излишки жира. Такой способ позволяет произвести объемную коррекцию контуров тела (до 8 литров жировой ткани).

Водоструйный метод

Новейшая методика липомоделирования контуров тела и лица предполагает воздействие на проблемные участки при помощи струи воды. Сначала через микроразрезы вводится зонд и осуществляется подача тончайшей струи воды под определенным напором и с заданной частотностью впрыскиваний. Происходит механическое отделение соединительной и липоидной ткани. Затем, осуществляется аспирация жирового компонента. Этот метод липосакции считается:

наиболее безопасным и безболезненным (проводится под местной анестезией);

малотравматичным (не оставляет синяков, микроразрезы быстро заживают);

не требующим длительного восстановления.

Явным преимуществом такой операции является сопутствующий очищающий эффект. Специальный раствор, применяемый в ходе такой липосакции, предупреждает развитие интоксикации после проведения вмешательства.

Радиочастотное устранение жировых отложений

Убрать живот, подкорректировать линию бедер, смоделировать контур лица можно посредством новой методики радиочастотного воздействия. За счет применение высокочастотных токов, удается «разбить» жировые отложения и добиться эффекта лифтинга. Способ основывается на введении одного электрода в подкожный слой клетчатки и подачи второго электрода с внешней стороны проблемной зоны. Операция проводится под местным обезболиванием. Метод низкотравматичен и безопасен. Однако ценник на такую услугу значительно выше (до 300 тыс. руб.), чем на другие виды (до 150 тыс. руб.) липокоррекции. Это весьма сложная операция. Но именно такая методика рекомендуется клиентам, имеющим серьезные противопоказания к проведению липосакции другими распространенными методами.

Сколько стоит липосакция в России?

Стоимость липосакции зависит от нескольких моментов:

методика удаления жира (лазер, ультразвук, хирургия);

объемы проблемных зон;

клиника, где выполняется коррекция.

Приблизительная стоимость на удаление жира с проблемных зон может колебаться от 20 до 150 тысяч рублей. Естественно, подсчитать точный ценник можно только при очном обращении в клинику. Стоит также учитывать, что помимо самой операции могут потребоваться расходы на восстановительный период: поддерживающие препараты, компрессионное белье, дополнительные консультации специалистов (не всегда отдельная стоимость). Значимое влияние на ценник оказывает тип обезболивания. Например, вмешательство, осуществляемое под местным обезболивающим прекрытием, обойдется дешевле (от 3 до 8 тыс. руб.), так как стоимость местных анестетиков более низкая. Реабилитация после окончания действия такого обезболивающего не требуется. Общий наркоз предполагает более высокие риски осложнений. А, значит, требуется квалифицированное наблюдение в период восстановления (1-2 дня). Стоимость препаратов для проведения липосакции под общим наркозом может варьироваться от 5000 до 17000 рублей.

Результаты проведения липосакции: отзывы и фото

Любое вмешательство в организм с целью разрушения клеток и тканей, последующего выведения лишнего компонента, связано с рисками. Осложнения могут носить легкий характер: синяки, небольшие ранки, слабый болевой синдром, гипертермия тела. Но при серьезных врачебных ошибках и индивидуальной непереносимости пациентом каких-то препаратов, используемых в ходе вмешательства, велики риски развития более серьезных осложнений: гематомы, аллергические реакции, абсцессы. Подойдя к выбору клиники и врача ответственно, можно застраховаться от рисков серьезных ошибок. Для того чтобы получить представление о качестве услуг, стоит почитать отзывы реальных пациентов, прошедших через липомоделирование, а также посмотреть фото на нашем форуме в соответствующем разделе.

Кому показана липосакция?

Важно понимать, что подобное удаление жировых отложений показано далеко не всем пациентам, имеющим несовершенства фигуры. Всего 30% клиентов, приходящих на консультацию к пластическому хирургу имеют реальные показания к проведению операции по удалению жировых отложений. Для радикального вмешательства требуется наличие весомых причин:

локальные жировые наросты, нарушающие гармонию контуров тела;

внушительные объемы жировых дефектов, неподдающиеся щадящим методикам коррекции;

возрастные причины отсутствия реакции на неинвазиные методы моделирования фигуры.

Нужна или не нужна липосакция в каждом конкретном случае может определить только специалист. Заключение выносится на основе визуального осмотра, изучения профиля клиента, с учетом результатов обязательных тестов. Однако можно сразу сказать, что пациенту должно быть:

более 18 лет;

он должен быть здоров (без серьезных хронических проблем);

период лактации и гестации является временным противопоказанием.

В России и в мире на сегодняшний день липосакция стала вполне будничной операцией, которую осуществляют в медицинских центрах и клиниках пластической хирургии. Найти место, где эту процедуру сделают качественно и без последствий несложно. Прежде чем воспользоваться услугой, стоит убедиться, что клиника имеет соответствующие разрешения на выполнение таких манипуляций (сертификаты), а доктор может «похвалиться» богатым позитивным опытом в данном направлении.

Перспективы развития липосакции

Липосакция — это наиболее точная методика коррекции фигуры, предполагающая получение 100% длительного эффекта избавления от лишнего жира и подтяжки контуров (лица, тела). Изначально этот вид коррекции предполагал высокий травматизм и наличие перечня рисков. Сегодня, все больше появляется методик, позволяющих устранить «лишнее» без боли, серьезных нарушений целостности покрова. Серьёзные осложнения крайне редки в современной практике пластической хирургии по этому профилю. Фатальных случаев и вовсе единицы. Обычно, серьезные ошибки — это результат проведения коррекции в условиях клиник, не имеющих соответствующих разрешений. Проще говоря, это дело рук специалистов без соответствующей квалификации и практики. Современная пластическая хирургия стремительно идет к исключению высокотравматичных методик удаления жира и достигает все больше открытий в плане щадящих вариаций проведения операции, позволяющих получить длительный эффект избавления от жировых отложений.