Модель Victoria's Secret в одном лифчике провезла мужчину на

Вот это зрелище!

25-летняя Карли Клосс строго следит за фигурой. И заставить ее пропустить занятия с персональным тренером ничего не заставит! Даже в метель она вышла на улицу с красавчиком-бодибилдером, чтобы выполнить положенную программу. Из одежды на ангеле Victoria’s Secret были только лосины и спортивное бра. Но холодно ей точно не было: она с усердием толкала тренажер-сани, на котором стоял ее тренер.

Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss)

21 Мар 2018 в 12:12 PDT Супермодель рассказывала, что занимается спортом 5 раз в неделю. Чтобы не заскучать, она постоянно меняет виды тренировок. «Я могу начать неделю с частного урока с тренером, во вторник перейти на силовые и кардиотренировки на основе велотренажеров, в среду заняться балетом и, наконец, позаниматься пилатесом в четверг. Я обожаю пробовать что-то новое», — рассказывала она. А еще Карли признавалась, что ее любимое занятие — классические танцы, которыми она занимается с детства. Такому упорству и силе воли можно только позавидовать.

Еще один секрет потрясающей фигуры девушки — правильное питание. Она обожает фрукты в сочетании с овощами и чистым белком. Любимое блюдо — рыбное филе (треска или лосось) и свежие овощи. Кроме того, Клосс рассказывала, что буквально помешана на приправах, поэтому в ресторанах всегда просит добавочную порцию специй или дополнительный соус.

Вот, пожалуй, главные причины того, что Клосс и на фантастических шоу марки, и на ковровых дорожках выглядит безумно соблазнительно. Мы предлагаем еще раз в этом убедиться.

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