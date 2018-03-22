Как за семь часов научиться спасать жизни людей

Посмотрите направо, посмотрите налево — у любого из окружающих вас людей прямо сейчас может остановиться сердце. В любой момент. Не только у пожилых людей, и примерно в половине случаев этого ничто не предвещает.

В России так ежегодно умирает около 300 тысяч человек — половина населения Центрального округа Москвы. В момент остановки сердца начинает тикать таймер. Каждую минуту шансы человека на выживание сокращаются на 10%. Через десять минут мозг умирает, и восстановление невозможно даже теоретически.

Служба «скорой помощи» рассматривает подобные вызовы как приоритетные, но на момент прибытия врачей шансов выжить обычно почти не остается. Единственная возможность — проведение сердечно-легочной реанимации до прибытия врачей. Именно этому обучают на семичасовом интенсиве Национального совета по реанимации или других некоммерческих организаций в области здравоохранения.

Признаться, я пошел на курс, скорее, из любопытства, чем из чувства гражданского долга. Меня с другом пригласил знакомый врач анестезиолог-реаниматолог Александр Аврамов, который и проводил этот интенсив. Ожидания были не высоки: боялся, что будет скучно и много теории.

На деле же за короткой десятиминутной лекцией последовал интереснейший многочасовой практикум. Участники курса по очереди пробовали проводить реанимацию на специальном умном манекене, наблюдали за чужими ошибками и исправляли свои. Инструкторы постепенно добавляли сложности упражнениям, меняли обстоятельства симуляции, разыгрывали вмешательство прохожих или другие помехи.

Через несколько часов алгоритм был доведен до автоматизма: проверка безопасности, проверка сознания, проверка дыхания, звонок в «скорую» и так далее. Чего опасаться, когда можно не проводить искусственное дыхание, что делать, если при наружном массаже сердца ты сломал пострадавшему ребра? Спойлер: сломанные ребра, как бы болезненно это ни было, это меньшая из проблем человека без дыхания и кровообращения, а поэтому реанимацию следует продолжать, несмотря на неприятный хруст. К слову, запомнить рекомендуемый темп массажа сердца очень просто: он почти совпадает с мелодией песни Stayin’ Alive британской группы Bee Gees.

Затем в сценарий был добавлен автоматический наружный дефибриллятор. В последнее время эти коробочки с прибором для восстановления работы сердца на месте стали все чаще встречаться в торговых и деловых центрах. Инструкции на дефибрилляторе позволяют даже неподготовленному человеку разобраться, как его применять, но без опыта пострадавший потеряет драгоценные минуты и шансы на выживание.

Что касается права на оказание первой помощи: человек, обладающий навыками сердечно-легочной реанимации, по закону имеет полное право спасать чью-то жизнь, если возникает такая необходимость (странно, если было бы не так), а врачи, полицейские и спасатели — обязаны, даже в нерабочее время.

Итогов курса для меня было два. Во-первых, мне страшновато думать, что если бы еще пару месяцев назад у моей матери и отца случился сердечный приступ, я бы не смог их спасти — и никогда бы себе этого не простил. К счастью, теперь, потратив всего лишь несколько часов и несколько тысяч рублей, смогу. А во-вторых, теперь мне кажется поразительным, почему таким, казалось бы, жизненно важным навыком обладают лишь единицы, хотя соответствующие курсы проводят и Национальный совет по реанимации, и Российский Красный Крест , и другие НКО. Будем надеяться, ситуация начнет меняться к лучшему.

Так получилось, что на интенсив мы с другом пошли не в обычный день, а 23 февраля. По пути домой шутили, что настоящий защитник Отечества должен не убивать, а спасать жизни.