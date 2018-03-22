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В Челябинске назвали самые вкусные сорта картофеля
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В Челябинске назвали самые вкусные сорта картофеля 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Челябинске назвали самые вкусные сорта картофеляУчастники дегустации пробовали отварной картофель пяти сортов — без соли и других приправ. После этого тот же картофель был представлен уже в виде блюд.
Результаты, отметили эксперты, оказались неожиданными. Первое место разделили два сорта: «Василек» — московского НИИ имени Лорха и «чароит» — ультраранний сорт Ленинградского НИИ сельского хозяйства «Белогорка». «Чароит» получил свое название в честь самоцвета, который добывают только на одном месторождении и только в России. Также на дегустации были представлены отечественный сорт «бабушка» и два немецких — уже ставший популярным «Ред леди» и дебютант прошлого сезона «Ред фентези».
В дегустации новых сортов картофеля принял участие министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. Он отметил: «В Челябинской области очень много сельскохозяйственных угодий, пригодных для возделывания картофеля. Мы бы хотели, наряду с нашими успехами в животноводстве, в производстве зерна, иметь более значимые результаты в картофелеводстве. У нас есть и научный потенциал, чтобы развивать селекцию и сортообновление в этой отрасли».
В целом сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами Челябинской области ежегодно выращивается более 100 тысяч тонн «второго хлеба»: этого достаточно и для обеспечения внутренних потребностей региона, и для реализации продукции за пределами области.
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области
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