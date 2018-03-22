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Дом-музей на склоне Березуйского оврага сносить не будут
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Дом-музей на склоне Березуйского оврага сносить не будут 

Калуга 24 4 часа назад
Фото: Калуга 24
Деревянный дом №73 на улице Рылеева в Калуге, принадлежавший купцам Кушинниковым-Смирновым, снесен не будет. Об этом 21 марта на личном приеме, который провел председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, сообщила начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Юлия Ковтун. Она пообещала, что в план второй очереди нового калужского парка, разбитого прошлым летом на месте бывшего центрального рынка, будут внесены соответствующие изменения. Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области На личный прием к спикеру областного парламента по этому вопросу Ковтун пришла вместе с калужскими краеведами Валентиной Фридгельм, Николаем Брокмиллером и архитектором Евгением Голышевым. Они и попросили Бабурина помочь сохранить дом Кушинниковых-Смирновых. Он был построен в XIX веке и уникален тем, что его хозяину удалось сохранить не только внешний облик здания, но и интерьеры. Владелец дома, потомок купцов Смирновых, проводит для желающих экскурсии. И он хотел бы создать в этом доме полноценный музей и лавку народных промыслов. Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания, Виктор Бабурин поддержал краеведов. Он напомнил, что с началом реализации программы по формированию комфортной городской среды подходы к этой работе существенно изменились. «Теперь, в первую очередь, мы должны посоветоваться с населением. Нужно провести по этому вопросу (создания ландшафтного парка в Березуйском овраге — прим. „Калуги 24“) слушания. Без принятия общенародного решения здесь не обойтись», — подчеркнул он. Как ранее сообщила «Калуга 24», организаторы фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер» намерены в этом году отремонтировать дом №73 на улице Рылеева. Согласие собственника организаторы фестиваля уже получили. Сейчас они ведут переговоры с городскими властями.
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