Viome воспользуется военными технологиями для создания продвинутой диеты

Использование пробиотиков в коммерческих целях ныне приносит достаточные прибыли, чтобы задействовать даже прежде секретные военные технологии. Компания Viome заключила договор с Национальной лабораторией США в Лос-Аламосе и получила доступ к методике экспресс-анализа биозащиты человека. Часть наработок легла в основу нового типа оздоровительного питания, которое и продвигает Viome. Это важно — чтобы помочь человеку выздороветь, нужно понять, чем живут микроорганизмы в его пищеварительной системе. А они просто обожают мутировать, адаптируясь к новым условиям среды, но далеко не всегда удачно. Мы воспринимаем это как недуги и плохое состояние, но ученые хотели бы знать это точно, на уровне изменчивого генотипа.

Для этого компания Viome предлагает взять пробы кишечной флоры, из которых в лаборатории извлекут микробов и проведут секвенирование их РНК. Не ДНК, потому что та относительно стабильна, а именно РНК — эти короткоживущие структуры появляются тогда, когда создается новая клетка, происходят изменения в микрофлоре. Проанализировав их при помощи бывших военных технологий, специалисты смогут очень точно определить состояние микробиома конкретно вашего организма.

А дальше дело техники, сопоставить данные с эталонными значениями и вывести закономерности, которые превратятся в предельно точные советы по питанию и образу жизни. Никому другому эта диета не поможет, она разрабатывается в строго индивидуальном формате, чем и отличается от продуктов для широкого потребления. Стоимость разовой процедуры оценивается в $20, но в Viome рекомендуют проводить анализ микробиома при всех значительных событиях в жизни.