«Страх нового блокирует наше развитие»: Анна Семенович поразмышляла о счастье

Популярная певица Анна Семенович снова пустилась на просторах сети в размышления о счастье. Свои мысли она опубликовала в личном микроблоге, чем попыталась подтолкнуть подписчиков стремиться к состоянию наибольшей внутренней удовлетворенности.

Известная эстрадная певица, актриса и телеведущая довольно часто выкладывает в Инстаграм размышления на ту или иную тему. Периодически у нее появляются посты, посвященные счастью, что произошло и в очередной раз несколько часов назад. Правда, на этот раз исполнительница провела параллель между самим счастьем и тем, что не позволяет людям добиться его. «К счастью надо повернуться лицом и впустить его в свою жизнь. Страх нового блокирует наше развитие, мы страстно цепляемся за старое и топчемся на месте вечно не довольные собой. Иногда, просто нужно зажмуриться и сделать один шаг вперёд и жизнь заиграет новыми красками. Смелее, у нас все получится»

Эта публикация, кажется, достигла желаемой цели. Во всяком случае, многие поклонники экс-солистки «Блестящих» приняли пост, как призыв к действию, и поблагодарили Семенович за него. И только некоторая часть Интернет-пользователей довольно скептически отнеслась к обращению Анны. «Здесь главное не как ты повернешься, а как счастье к тебе: лицом или попой» «Старое и прошлое это история, не понимаю людей, которые зацикливаются на этом и еще и вспоминают. Нужно всегда идти и смотреть вперед только тогда и счастье будет и удача» «Красивый вид» «Спасибо огромное за Ваш неограниченный оптимизм» «Спасибо за позитив! Поворачиваемся лицом» «Можно подумать, что мы к нему не той стороной стоим» Кстати, кое-кто из комментаторов просто разочаровался, прочитав публикацию Семенович. Они укорили ее в том, что она выписала очередную банальную цитату на просторах «глобальной паутины» и попыталась выдать ее за свои мысли.

А некоторое время назад звезда поделилась с поклонниками тяготами своей работы, вызвав насмешку с их стороны относительно ее описания трудовой деятельности.