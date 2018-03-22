Бывший жених Мэрайи Кэри ушел в отставку из-за серьезных проблем с психикой

Миллиардер Джеймс Пэкер — бывший жених певицы Мэрайи Кэри и один из самых богатых людей Австралии подал в отставку в связи с серьезными проблемами со сдоровьем. Компания Crown Resorts, владеющая крупнейшими в стране казино и развлекательными комплексами, объявила об уходе своего основного акционера из совета директоров. «Мы высоко оцениваем вклад Джеймса в работу совета и уважаем его решение сложить полномочия директора», — пояснил глава Crown Resorts Джон Александр. В официальном заявлении компании сказано, что Пэкер «ушел в отставку по личным причинам», суть которых не раскрывается. При этом официальный представитель бизнесмена сообщил, что тот испытывает проблемы с психикой. «Мистер Пэкер страдает от проблем с психикой. В настоящее время он намерен сложить с себя все полномочия», — передает слова представителя миллиардера РБК.

Узнав о проблемах бывшего жениха, с которым она рассталась в 2016 году, Мэрайя порадовалась, что решила не связывать себя узами брака с ним и рассказала одной из своих подруг, что всегда подозревала, будто с Джеймсом что-то не так.