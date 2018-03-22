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Американец отрезал палец на руке и заменил его пальцем ноги
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Американец отрезал палец на руке и заменил его пальцем ноги 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, американцу пришили палец ноги на место потерянного пальца руки. Об этом сообщает WGN9.
45-летний Мело Хайрапетян лишился пальца, когда пилил дерево. Он оступился, куртка попала в циркулярную пилу и потянула его кисть под вращающееся лезвие. Большой палец оказался полностью отрезан. Мизинец держался на полоске уцелевшей ткани, но и его пришлось ампутировать.
Травма значительно затруднила мужчине жизнь. «Я не могу жить с тремя пальцами на руке, — говорит Хайрапетян. — Невозможно брать вещи, невозможно чистить зубы, невозможно побрызгать дезодорантом, невозможно застегнуть пуговицы или ширинку».
Он вспомнил, что в детстве смотрел по телевизору передачу, в которой рассказывали о пересадке пальцев с ног на руку. Хайрапетян выяснил, что такую процедуру делают в медицинском центре университета Лойола в Чикаго. «Я сразу понял, что она мне нужна», — рассказывает он.
Операция продолжалась 16 часов. Два хирурга работали одновременно: один готовил к трансплантации большой палец на одной из ступней мужчины, другой — поврежденную кисть руки. После пересадки Хайрапетяну понадобилась многомесячная эрготерапия, чтобы заново научиться самым простым действиям.
В январе сообщалось, что подростку из Северной Ирландии, который лишился ноги из-за злокачественной опухоли, пришили ступню на место колена. После операции голеностопный сустав играет роль коленного, что значительно упрощает использование протеза.
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