Поговорим о приятном: самый откровенный флешмоб Интернета вышел на улицы города

Мы уже писали о флешмобе «Секс — это, конечно, хорошо, но…», который стартовал в Twitter. Пользователи социальной сети рассуждали, что может быть лучше секса, продолжая эту фразу. Кто-то говорил о долгожданном потеплении, кто-то — о найденной в кармане старых джинсов сторублевой банкноте.

Редакция Teleprogramma.pro решила предложить свои варианты. Итак, секс — это, конечно, хорошо, но…

Дмитрий, редактор сайта teleprogramma.pro …но вы когда-нибудь пробовали по-настоящему выспаться? Часов так 11-12. Особенно удовольствие от крепкого здорового сна ощущается после напряженной рабочей недели. Тогда уж точно сначала сон, а потом уже все остальное!

Маргарита, редактор сайта teleprogramma.pro …но вы когда-нибудь разувались, придя домой, после целого дня на шпильках? Думаю, прекрасная половина человечества поняла, о каком ощущении я говорю. Ну а молодые люди — просто поверьте на слово, лучше этого ничего быть не может.

Сергей, редактор сайта Teleprogramma.pro … но вы когда-нибудь смотрели « Гарри Поттера » в японской озвучке? Ощущения просто непередаваемые, особенно если смотришь в первый раз. Я лично не мог перестать смеяться и совершенно точно продлил себе жизнь на пару-тройку лет.

Ольга, редактор сайта Telprogramma.pro …но вы когда-нибудь пробовали стоять в супермаркете последним в очереди, и тут рядом открывают вторую кассу, и вы оказываетесь первым. По-моему, непередаваемое чувство. Не скажу, чтобы со мной часто такое случалось, но когда случалось, это было незабываемо.

Мы решили не останавливаться на достигнутом и после опроса редакции наши корреспонденты обратились к жителям Москвы с провокационным вопросом, что же может быть лучше секса? Оказалось, что вариантов масса. Например, еда (и даже не самая изысканная), экстремальные виды спорта, ну и, конечно, такие земные радости, как сон и поход по магазинам. Хотите узнать, что еще может конкурировать с сексом, смотрите видео на нашем Youtube-канале Teleprogramma.pro: