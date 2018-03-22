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Поговорим о приятном: самый откровенный флешмоб Интернета вышел на улицы города
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Поговорим о приятном: самый откровенный флешмоб Интернета вышел на улицы города 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мы уже писали о флешмобе «Секс — это, конечно, хорошо, но…», который стартовал в Twitter. Пользователи социальной сети рассуждали, что может быть лучше секса, продолжая эту фразу. Кто-то говорил о долгожданном потеплении, кто-то — о найденной в кармане старых джинсов сторублевой банкноте.
Редакция Teleprogramma.pro решила предложить свои варианты. Итак, секс — это, конечно, хорошо, но…
Дмитрий, редактор сайта teleprogramma.pro  …но вы когда-нибудь пробовали по-настоящему выспаться? Часов так 11-12. Особенно удовольствие от крепкого здорового сна ощущается после напряженной рабочей недели. Тогда уж точно сначала сон, а потом уже все остальное!
Маргарита, редактор сайта teleprogramma.pro  …но вы когда-нибудь разувались, придя домой, после целого дня на шпильках? Думаю, прекрасная половина человечества поняла, о каком ощущении я говорю. Ну а молодые люди — просто поверьте на слово, лучше этого ничего быть не может.
Сергей, редактор сайта Teleprogramma.pro  … но вы когда-нибудь смотрели «Гарри Поттера» в японской озвучке? Ощущения просто непередаваемые, особенно если смотришь в первый раз. Я лично не мог перестать смеяться и совершенно точно продлил себе жизнь на пару-тройку лет.
Ольга, редактор сайта Telprogramma.pro  …но вы когда-нибудь пробовали стоять в супермаркете последним в очереди, и тут рядом открывают вторую кассу, и вы оказываетесь первым. По-моему, непередаваемое чувство. Не скажу, чтобы со мной часто такое случалось, но когда случалось, это было незабываемо.
Мы решили не останавливаться на достигнутом и после опроса редакции наши корреспонденты обратились к жителям Москвы с провокационным вопросом, что же может быть лучше секса? Оказалось, что вариантов масса. Например, еда (и даже не самая изысканная), экстремальные виды спорта, ну и, конечно, такие земные радости, как сон и поход по магазинам. Хотите узнать, что еще может конкурировать с сексом, смотрите видео на нашем Youtube-канале Teleprogramma.pro:
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