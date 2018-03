Кайя и Пресли Гербер и еще 8 звездных детей, которые покорили мировые подиумы

Прошедший на днях показ коллекции Yudashkin Kids авторства Галины Юдашкиной, дочери знаменитого модельера, вызвал настоящий ажиотаж на Неделе Моды в Москве. На подиум вышли Лиза Галкина , Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Надежда Пескова (дочь Татьяны Навки ), Маргарита Шор (дочь Жасмин). Совсем еще маленькие дети знаменитостей в этот вечер почувствовали себя настоящими звездами — прямо как их именитые родители! Для малышей это дефиле стало дебютом. А мы решили вспомнить, кто из звездных отпрысков уже ходит по подиумам мира уверенной поступью и раскованно чувствует себя перед объективами фэшн-фотографов.

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

Яна Рудковская прекрасно сочетает в себе качества талантливого продюсера и любящей мамы. Благодаря такому синтезу в индустрии фэшн загорается новая звезда — 5-летний Саша Плющенко, известный также как Гном Гномыч. Летом прошлого года мальчик вышел на подиум Недели высокой моды в Париже в показе Bonpoint и уже появляется на обложках мирового глянца — так, он уже украсил выпуски Collezioni Bambini Italy, Vogue Дети и многих других изданий.

Более того, звездная семья успела получить рекламное предложение от производителей известной зубной пасты. За участие Гнома Гномыча в кампании родители, по слухам, заработали около миллиона долларов. Кстати, парень еще и отлично катается на коньках! Унаследовал от мамы и папы лучшие черты!

Яна Рудковская с сыном Сашей

Алесю Кафельникову уже успели окрестить «русской Кейт Мосс ». И дело тут не только во внешней схожести моделей. Имя Алеси мелькает в заголовках прессы в связи с многочисленными скандальными историями. 19-летняя красотка постоянно демонстрирует крутой нрав в отношениях с собственным отцом.

20 марта Алеся Кафельникова стала героиней программы «Пусть говорят», где призналась, что употребляла наркотики, думала о суициде, пребывала в затяжных депрессиях и страдала от анорексии. Сейчас девушка всеми силами старается выкарабкаться: она уже заявила о желании получить образование в сфере биржевой торговли, а также продолжить модельную карьеру. Кроме того, не так давно она сыграла свою дебютную роль в кино.

Алеся Кафельникова

Впервые на большой подиум старшая дочь Веры Брежневой вышла в 2016 году в показе украинского дизайнера Анны Карениной , а затем дебютировала и в России на Mercedes-Benz Fashion Week, где стала приглашенной звездой шоу Bella Potemkina. Получив массу восторженных отзывов и комплиментов, Соня решила продолжить развитие в фэшн-индустрии. Уже несколько лет она изучает дефиле, мастерство позирования, основы этикета и психологии.

Также девушка мечтает об актерской карьере. Несколько лет назад Киперман даже исполнила эпизодическую роль в популярном сериале «Дневники вампира». В интервью 17-летняя Соня всегда подчеркивает, что не пользуется «служебным положением» звездной мамы и всего в жизни предпочитает добиваться сама. Об этом красноречиво говорит тот факт, что какое-то время девушка работала в одной из киевских кондитерских и даже в Макдональдсе

София Киперман в показе Bella Potemkina

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради унаследовала яркую красоту от своей мамы и харизму от папы. В свои 18 лет Лили-Роуз имеет в послужном списке статусы официального посла модного дома Chanel и музы Карла Лагерфельда , а также фотосессии для таких всемирно известных глянцевых изданий, как Gala, Grazia, Vogue. В августе прошлого года модель приняла участие в откровенной съемке культового фотографа Стивена Кляйна

На некоторых кадрах юная дочь звездных родителей появилась полностью обнаженной. «Мне исполнилось восемнадцать, и я готова поднять ставки», — парировала тогда Лили. Вместе с головокружительной карьерой в фэшн-бизнесе у девушки неплохо складываются дела в кинематографе. В 2017 году она даже попала в номинации двух почетными премий — «Люмьер» и «Сезар» — как самая многообещающая актриса за роль юной Айседоры Дункан в фильме «Танцовщица».

Лили-Роуз Депп и Карл Лагерфельд

Бруклин и Ромео Бекхэм, сыновья Дэвида и Виктории Бекхэм

Чем старше становятся сыновья Дэвида и Виктории Бекхэм, тем больше девичьих сердец они разбивают. Во всевозможных рейтингах «самых стильных» и «самых сексуальных» 19-летний Бруклин уже спокойно дает фору своему знаменитому папе. Сейчас юноша учится в одной из лучших школ дизайна Parsons Private Art and Design School в Нью-Йорке и пробует себя в качестве фотографа. Модельный бизнес для него скорее хобби. Точнее, хорошо оплачиваемое хобби. Смеем предположить, что за участие в рекламной кампании Reserved и еще нескольких брендов он получил кругленькую сумму.

Средний сын Бекхэмов — Ромео — идет по стопам брата. В 10-летнем возрасте он стал лицом крупнейшего модного бренда Burberry и снялся в лукбуке новой коллекции. Улыбчивому и очаровательному парню моментально стали прочить большое фэшн-будущее: уж очень естественно и профессионально ему удается позировать перед камерой. Сам Ромео с выбором пока не определился. Ему одинаково нравятся высокая мода и большой теннис.

Фотография: Legion-Media Ромео Бекхэм

Айрис Лоу, дочь Джуд Лоу и Сэди Фрост

Очаровательная Айрис родилась в браке Джуда Лоу с актрисой Сэди Фрост. Дебютировала в качестве фотомодели девочка в несознательном возрасте: в 2 года она появилась вместе с родителями в журнале Vogue. Сейчас 17-летняя Айрис подписывает успешные контракты с лидерами мирового фэшн-рынка. Первыми красоткой заинтересовались Miu Miu. А теперь в ее портфолио реклама блеска для губ Burberry и промо-кампания бренда Illustrated People. Правда, без протекции все же не обошлось. Крестной матерью Айрис является супермодель Кейт Мосс. Говорят, что именно с ее подачи дочь Лоу попала в мир моды.

Тот самый случай, когда дочь полностью унаследовала грацию, красоту и аристократическую выправку своей мамы-супермодели. Сегодня 16-летняя Кайя Гербер — одна из самых востребованных моделей в мире. Сотрудничать с ней мечтают ведущие бренды, ведь помимо ангельского очарования юности и ног от ушей, Кайя является ярчайшим олицетворением преемственности поколений.

Кстати, Синди Кроуфорд пыталась приостановить стремительное карьерное развитие дочери до ее совершеннолетия. Но отказаться от предложения самой Донателлы Версаче она все же не смогла. В 2012 году Кайя стала лицом коллекции Versace Young. Напомним также, что немалых успехов в модельном бизнесе добился и старший сын Синди Кроуфорд — Пресли. Не так давно вместе с сестрой они приняли участие в совместной промо-фотосессии Calvin Klein — Our Family («Наша семья»).

It’s all in the family: @kaiagerber and @presleygerber wear Spring 2018 CALVIN KLEIN JEANS. Shot by @willyvanderperre. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We’ve shown you our family, now show us yours. #MYCALVINS

A post shared by CALVIN KLEIN (@calvinklein) on Mar 14, 2018 at 6:34am PDT It’s all in the family: @kaiagerber and @presleygerber wear Spring 2018 CALVIN KLEIN JEANS. Shot by @willyvanderperre. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ We’ve shown you our family, now show us yours. #MYCALVINS

A post shared by CALVIN KLEIN (@calvinklein) on Mar 14, 2018 at 6:34am PDT Рокко Ричи, сын Мадонны и Гая Ричи

18-летний сын поп-королевы — парень незаурядный, свободолюбивый и дерзкий. То его подловят за курением подозрительных сигарет в парке, то он сбежит от знаменитой мамы прямо посреди ее концертного тура, то без разрешения уедет из Нью-Йорка в Лондон к своему отцу. Внешность парня, звездный бэкграунд биографии и (вероятно) его дружба с Бруклином Бекхэмом позволили ему попробовать себя в модельном бизнесе. Весной прошлого года он снялся в рекламной кампании коллаборации Alexander Wang и Adidas Original. Тематика фотосесии идеально подошла Рокко: на кадрах юноша позирует в одежде уличного стиля в урбанистических пейзажах. Мадонна искренне надеется, что ее непутевый сын наконец-то возьмется за ум и начнет строить достойную имени карьеру.

Рокко Ричи в лукбуке Alexander Wang X Adidas Original