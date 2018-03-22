Зеленые мили: инжир и трава в весенних ароматах

Горькая зелень инжирного листа, смягченная кокосом и миндальным молоком, пряно-травяной хор из кардамона, ветивера и листьев фиалки и другие интересные звучания зеленых ароматов — в подборке парфюмерного критика Ксении Головановой

Парфюмерная вода Succus, Les Liquides Imaginaires

Les Eaux Arborantes, или «Древесные воды», — трилогия, выпущенная маркой Les Liquides Imaginaires в 2015 году, — разбирает, из чего сделано условное дерево: вот его мшистые, заскорузлые корни со шныряющей между ними мелкой лесной живностью, вот ствол с корой и живицей, вот зеленая верхушка в солнечном крапе. Succus — море листьев и света, верхний ярус леса, каким его видят птицы, шалфейная и лавровая зелень, тронутая цитрусами и имбирем. Стойкий, как корабельная сосна, и такой же «вечнозеленый».

14 400 р. за 100 мл, магазины Cosmotheca

Туалетная вода Fico d’Elba, Erbario Toscano

Erbario Toscano — итальянская марка, которую мы знаем благодаря Cuore di Pepe Nero, исполнившему цепкий перечно-грейпфрутовый мотив Terre d’Hermés в живой и легкой манере виваче. «Сердце перца», впрочем, не единственная достойная штука в портфолио бренда — очень хорош и Fico d’Elba, где горькая зелень инжирного листа смягчена кокосом и миндальным молоком. Со временем аромат «темнеет», уходя в сумрачную древесную базу — так идеальный тосканский день растворяется в оливковых рощах.

2 990 р. за 50 мл, онлайн-магазин lerba.ru Туалетная вода Princess Cottongrass, Lush

Сюжет классической шведской сказки о принцессе Былинке печален, хотя и поэтичен. В надежде на приключения юная дочь короля просит говорящего лося отвезти ее «далеко-далеко» в лес, а по пути теряет все самое дорогое — эльфы отбирают у нее корону, злая колдунья крадет любимое платье из кисеи, а последнее сокровище Былинки, подаренное королевой золотое сердечко, тонет в волшебном озере. Принцесса остается на берегу, желая вернуть драгоценность, и в итоге превращается в осоку — траву с пушистыми колосками, растущую у лесных озер. Трактовать сюжет этой сказки можно по-разному — за неоднозначность смыслов ее, в частности, очень любят психологи, но толкование, которое предлагает фиалково-хвойный, убранный крапивой Princess Cottongrass, нежнее многих: природа примет вас всяким — с короной и без — и поможет справиться с самой горькой утратой.

2 400 р. за 30 мл, магазины Lush

Туалетная вода Verveine L’Occitane

Про вербену современный городской житель знает благодаря двум важным явлениям популярной культуры — вампирским сериалам, в которых при помощи этой этого душистого растения героиня, презирающая чеснок, с тем или иным успехом защищаются от кровососов, и культовому Verveine французской косметической марки L’Occitane. Эффект, производимый «Вербеной» на вампиров, неясен, но вот липкую летнюю жару и несвежесть он отваживает прекрасно: лучшего коктейля из бергамоты, мяты, цитрусов и заглавной травы не существует.

4 100 р. за 100 мл, магазины L’Occitane

Туалетная вода Aqua Allegoria Herba Fresca, Guerlain

Одна из лучших «аллегорий» Guerlain (вторая — Aqua Allegoria Pamplelune), Herba Fresca доставляет, как и было изначально задумано серией, море простого, почти тактильного удовольствия. Вас проводят рядами прованского рынка: на прилавках курчавится свежая мята, возлежит какой-то совершенно царственный, глянцевый базилик, «загорают» под лампами смуглые лимоны. Тут же, в углу, пожилая madame продает скромные, но исключительно душистые белые цветы — их тонкий запах не дает богатому рыночному разнотравью скатиться в «салат дня».

От 4 181 р. за 75 мл, магазины Иль де Ботэ

Туалетная вода «Листья томата и черная смородина», Brocard

Пахнет настоящей помидорной ботвой, о которую вы не раз спотыкались на даче: едкой, клейкой зеленью, раскаленной лампочкой и солнечной радиацией. Этот помидор — с подвоем черной смородины, из которой деликатно убрали излишнюю кислоту и «кошачий лоток».

245 р. за 100 мл, pudra.ru Парфюмерная вода Trèfle Pur, Atelier Cologne

Создатель Atelier Cologne Кристоф Сервасель рассказывает, что наибольшей популярностью Trèfle Pur пользуется в Японии и Южной Корее, странах с особыми стандартами гигиены, в которые плохо вписываются тяжелые и плотные духи. Действительно, из всех ароматов марки, сделавшей ставку на одеколонный блеск в сочетании со стойкостью более высоких концентраций, «Чистый клевер» — самый легкий и прозрачный. А также самый зеленый: сбрызнутый лаймом базилик задает Trèfle Pur эталонную высоту звука, и все голоса в этом пряно-травяном хоре — кардамон, ветивер, листья фиалки — звучат слаженно и чисто.

2 825 р. за 30 мл, бутики Molecule