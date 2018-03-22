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Врачи объяснили причину большого живота у Кейт Миддлтон в эту беременность
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Врачи объяснили причину большого живота у Кейт Миддлтон в эту беременность 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Всего один месяц остался до появления нового наследника британского престола. А пока 36-летняя Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, находится под неусыпным контролем общественности. Герцогиню Кембриджскую не перестают обсуждать ни в СМИ, ни в социальных сетях.
Неугомонные интернет-пользователи не могут дождаться дня родов и продолжают гадать о том, кто же родится у Уильяма и Кейт, и какое имя они дадут своему будущему малышу. Также не меньше поклонники королевской семьи обсуждают сам живот герцогини Кембриджской. Им не дает покоя возможность рождения у Кейт пары близнецов. Ведь ее живот в эту беременность намного больше, чем в две предыдущие.
Западные журналисты узнали причину этого у экспертов. По словам врачей, с каждой беременностью живот женщины обычно закономерно больше. Это происходит из-за увеличения грудной клетки, которая больше не препятствует росту матки. Также у любого тела имеется и мышечная память. Кроме того, размер живота беременной женщины зависит от расположения плаценты. «Место плаценты может меняться с каждой беременностью, поскольку плодное яйцо может прикрепляться где угодно в утробе матери», — рассказали врачи. Кстати, грудь с каждой беременностью женщины обычно тоже становится больше.
Интернет-пользователи не обошли вниманием эту новость и высказали свое мнение в социальных сетях: «В кого превращается Кейт? В машину по производству детей?» «Рожать наследников, это теперь ее работа» «А мне очень нравится, как она сейчас выглядит! Такая цветущая!» «Уильяму повезло с женой. Она — восхитительна» «Кейт очень идет беременность» «А вдруг все-таки родится двойня?». Напомним, в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже подрастают двое очаровательных малышей: 4-летний Джордж и 2-летняя Шарлотта.
Кейт Миддлтон для миллионов женщин по всему миру является эталоном стиля и вкуса. Однако ее поклонники считают, что в погоне за красотой герцогиня Кембриджская иногда слишком легкомысленно относится к своему здоровью.
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