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Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
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Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Американские стражи порядка арестовали двух мужчин из-за наплевательского отношения к родственнице-инвалиду. Отсутствие должного ухода привело к тому, что ее ноги съели насекомые.
В один из домов Джорджии (США) по вызову приехали парамедики. Им сообщили, что в нем находится человек в критическом состоянии. Войдя в помещение сотрудники скорой увидели ужасающую картину. На полотне для перемещения людей с лишним весом сидела пожилая хозяйка дома. Женщина была накрыта простыней. Вся ее «лежанка» была коричневого цвета и сплошь вымазана фекалиями, сообщает Daily Star.
Пол ровным слоем покрывал мусор. Вокруг царила абсолютная антисанитария. При осмотре медики выяснили, что ноги инвалида почернели и стали разлагаться. Более того, конечности были покрыты плотоядными насекомыми.
54-летний муж и 18-летний сын хозяйки были арестованы подозрению в пренебрежении по отношению к людям с ограниченными возможностями. Полицейский написал в своем отчете: «Когда я впервые зашел через входную дверь, то запах человеческих фекалий и мусора едва не сбил меня с ног».
Стать жертвой плохой санобработки можно не только из-за попустительства родственников. Опасности могут подстерегать даже в медицинских учреждениях. Бенжамин ЛаМонтэн скончался через два дня после того, как ему сделали простую операцию у стоматолога. 18-летнему подростку удалили зуб мудрости и отпустили домой, после чего он умер. Опасные бактерии, попавшие в кровь парня, съели его мышцы и ткани изнутри.
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