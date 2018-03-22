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Жена рэпера Мота нежно поздравила сына с 2 месяцами
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Жена рэпера Мота нежно поздравила сына с 2 месяцами 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Ровно два месяца назад, 22 января, рэпер Мот (музыкант лейбла Black Star Матвей Мельников) впервые стал отцом. Его жена Мария родила сына, которого супруги решили назвать звучным именем Соломон. Сейчас пара привыкает к новому статусу родителей, а заодно радуется любым достижениям малыша и отмечает даже небольшие даты, например, 2 месяца с рождения ребенка.
Сегодня второй маленький праздник у нашего Соло, 2 месяца 🎉 Ты уже различаешь звуки, научился поднимать и держать головку, а самое главное — ты начал улыбаться!💛Ангелок наш, пускай она никогда не сходит с твоего лица, а мы с папой будем делать все для этого, ❤️
написала в Instagram Мария.
Публикация от MaryMe (@maryme.23) 22 Мар 2018 в 12:45 PDT  Подписчикам очень понравился нежный пост заботливой мамы. «Так мило, счастья вам с Мотом. Вы оба такие классные», «Я сейчас заплачу. Ничего милее в жизни не видела😢😍😙❤❤❤❤», «Поздравляю! Какая прелесть!», — можно прочесть в комментариях. Напомним, рэпер Мот официально женился на Марии в 2016 году, но свадьбу пара отметила весной 2017 года. Публикация от MaryMe (@maryme.23) Янв 15, 2018 at 9:23 PST  О беременности супруги Мот сообщил общественности весьма необычным образом, представив романтичное и нежное видео на композицию «Когда исчезнет слово». В финале клипа жена артиста показывает заметно округлившийся животик.
Публикация от MaryMe (@maryme.23) Янв 14, 2018 at 10:48 PST  Фото: mmott23, maryme.23 Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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