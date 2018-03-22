Как поменять работу в зрелом возрасте и не бояться этого: 5 советов

Мы попросили Андрея рассказать о том, почему нелюбимая работа может быть опасна для жизни, как выработать успешную стратегию смены профессии и где искать стимул. Андрей Вульф

Не бойтесь ошибаться и откажитесь от вредных привычек

— Самое страшное, что человек может сделать в ситуации, когда его не устраивает профессия или конкретная работа, это представить, что ни в ближайший месяц, ни через год, никогда ничего не получится изменить. Почему-то люди считают, что у них есть только одна попытка, и очень боятся совершать ошибки. Единственный способ застраховать себя от них — ничего не делать, и это гораздо страшнее изменений, которые могут пойти не так, как нам хотелось бы. Ошибки в поиске новой работы, конечно, лучше совершать, имея «подушку безопасности». Хорошо, если вы можете позволить себе какое-то время просуществовать без постоянного места работы и стабильной зарплаты.

Если мы прочитаем истории великих и успешных людей, практически у каждого увидим множество неудачных попыток. Нужно всегда быть к ним готовым, но относиться не как к ошибкам, а как к новому опыту, который поможет двигаться вперёд. Я давно перестал употреблять слова «ужас, кошмар, ошибка, трагедия». То, как мы относимся к нашим ошибкам, гораздо больше формирует нашу идентичность, чем то, как мы относимся к победам. Если мы впадаем в состояние уныния, если нас настигает самая убивающая эмоция — чувство вины, — мы автоматически ставим на себе крест. Оптимистический взгляд на жизнь — один из важнейших принципов переизобретения человека. Часто мы знаем, чего хотим, но у нас не хватает энергии, чтобы это реализовать. Энергия берётся из элементарных вещей — правильный режим, питание, физическая активность, достаточный сон. Люди думают, что между собой это всё никак не связано, но на самом деле это залог успеха. Нельзя находиться в поиске работы и при этом есть на ночь и выпивать два бокала вина, чтобы заснуть. На самом деле для человека это смертный приговор. Пока он не избавится от вредных привычек, никогда не найдёт работу мечты.

Определите наиболее успешную для себя сферу и действуйте

Фото: shutterstock.com К поиску новой профессии лучше подходить максимально осознанно и технологично. Зона вашего стратегического успеха находится на пересечении трёх кругов: вы делаете то, что вам нравится, то, что у вас получается и то, за что вам готовы платить деньги. Как правило, большинство людей занимаются тем, что находится в лучшем случае на пересечении двух кругов. Направления, в которых можете быть успешным, рассчитываете математически: выписываете сто вещей, которые нравятся, сто вещей, которые получаются, и сто, за которые люди готовы платить вам деньги, а потом просто складываете эти три списка. У вас может совпасть десять направлений, может только три, но совершенно точно — пересечения будут. И дальше над каждым из совпавших направлений нужно много работать. Следующий шаг — необходимо выбрать роль, которая вам больше подходит: наёмная работа, собственный бизнес или фриланс, и какие компетенции есть у вас. Выбирая новую профессию, важно ещё раз познакомиться с собой и своими возможностями, потому как уровень компетентности может меняться у человека в течение всей жизни.

Если вы выбрали для себя направление, которое вам нравится и вы можете быть в нём эффективным, соберите максимум информации из жизни людей, которые уже чего-то достигли в этой сфере.

Я сменил много профессий и могу сказать, что совершенно разные четыре жизни точно прожил. Каждый раз я шёл за своим сердцем, я шёл туда, где мне в тот момент хотелось быть, но делал это очень технологично. Когда мне становилось плохо, душно и меня накрывала демотивация, отсутствие желаний и энергии, я вспоминал, где и с кем мне было хорошо, записывал имена этих людей и встречался с ними. Иногда это были люди из очень далёкого прошлого, но их помощь, их советы были для меня очень полезны. Именно так — из простого общения с людьми — в моей жизни появилось много новых проектов. Самая важная и полезная инвестиция, на мой взгляд, — в людей и в поддержание хороших отношений с ними. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то вас куда-то пригласит, скорее всего, так вы просидите всю жизнь.

Не надо терпеть

Фото: shutterstock.com Если вы работаете там, где вам физически плохо, мой совет — бежать оттуда сломя голову. Все проблемы со здоровьем, распады семей часто происходят от того, что люди на работе терпят, а потом приходят домой и срываются на родных. Я считаю, что оттуда, где вам душно, нужно уходить сразу же, вне зависимости от подушки безопасности в виде денег, оставаться — опасно для вашей жизни. Если вы находитесь не на работе своей мечты, но она вас не убивает и вы ещё не определились с новой сферой окончательно, можно действовать постепенно, просчитав варианты.

Никакой лени нет, лень — это просто слабая цель. Мотивация есть всегда, нас можно подтолкнуть к чему-то, нам можно помочь на этапе осознания, но на этапе реализации всё зависит от человека. Если ваша цель слабая, возникает состояние лености, отсутствия энергии. В некоторых ситуациях ужасный конец лучше, чем ужас без конца: чем глубже кризис, тем быстрее человек может из него выбраться.

Возраст и статус не имеют значения

Фото: shutterstock.com Смена профессии — во многом психологическая проблема: чем больше вы достигли в предыдущей деятельности, тем труднее будет из неё уйти. Имея определённую репутацию и бэкграунд, вы приходите в новую сферу, где вас никто не знает, и начинаете доказывать, что тоже можете быть здесь реализованы. Не бывает лёгких изменений, но и трагедий из них делать не надо. Да, трансформация — это всегда выход из зоны комфорта, это отказ от таких удобных вещей, как домашние разношенные тапки. Каждый раз, когда вы покупаете новые ботинки, потенциально они могут жать вначале, затем вы их тоже разнашиваете, и со временем они становятся удобными.

Чем человек моложе, тем он, конечно, мобильнее, тем больше у него энергии. Но нельзя говорить о том, что в 30 лет вы можете изменить свою жизнь, а в 60 уже не можете. Я вообще не верю в возраст, особенно в современном обществе, где в 70 лет люди начинают новую жизнь с новой работой, новым бизнесом и новой семьёй, а многие 30-летние сидят с видом усталых монтажёров, ничего не делают, будто они уже давно умерли.

Не бойтесь пойти снова учиться

Фото: shutterstock.com Мне было около 30 лет, когда понадобилось получить второе высшее образование. Я окончил исторический факультет, но когда начал работать в Думе , понял, что мне не хватает конкретных юридических знаний, компетенции, и чтобы их получить, я окончил юридический факультет. Сейчас существует множество дополнительных образовательных программ, курсов, любое образование, которое расширяет ваши знания, будет полезно. Причём дело не в корочках, которые вы сможете потом кому-то показать, а именно в умениях и навыках, а тут возраст не имеет значения: век живи — век учись. Статьи по теме Как перестать бояться неудач 5 неочевидных ошибок, которые мешают вам подняться по карьерной лестнице Как найти любимую работу Этот человек бросил работу и отправился в путешествие. И вот какое открытие он сделал, объездив весь мир 23 марта (то есть уже завтра) состоится премьера первого в России мотивационного шоу «ПереИзобретение» Андрея Вульфа в Конгресс-центре РЭУ им. Г. В. Плеханова. Все подробности ЗДЕСЬ.

Запись «Как поменять работу в зрелом возрасте и не бояться этого: 5 советов» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.