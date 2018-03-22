Как покупать косметику в интернет-магазинах, чтобы не нарваться на подделку

Не стоит покупать любимый крем или косметическую новинку в первом попавшемся интернет-магазине. Виртуальный мир разделен на своеобразные касты. Есть в нем и старожилы с безупречной репутацией, и новички, которые стремятся завоевать аудиторию, а есть мошенники и сайты-двойники, которые копируют успешные бренды.

На последних по незнанию натолкнуться проще всего. В итоге вы или получите подделку, которая навредит здоровью, или заплатите деньги и не дождетесь посылки. Поэтому прежде чем нажать кнопку «купить», важно разузнать все о сайте, на котором вы собрались заказать товар.

Как проверить репутацию интернет-магазина

Чего изначально делать не стоит, так это искать отзывы на форумах, в социальных сетях или на сайтах, где люди дают рекомендации. Вы только потеряете время зря. Очень часто от лица вымышленных персонажей и популярных блогеров могут писать представители интернет-магазина: они просто используют чужие фотографию и имя.

Чтобы понять, дорожит ли сайт своей репутацией, нужно учесть ряд критериев.

Подробное описание товара. Важно, чтобы о каждой баночке крема, щеточке для умывания, помаде была приведена подробная информация. Описание, номер оттенка, если речь идет о декоративной косметике, состав, информация о производителе, рекомендации по использованию продукта. Если такая информация есть, то владельцы магазина ответственно подходят к бизнесу. Если характеристик у косметики нет или у сайта есть только главная страница с картинками баночек и ценой, но без возможности перехода на сайт производителя, то, скорее всего, вы налетели на мошенников, которые торгуют контрафактом.

Контакты. Здесь должно быть указано наименование юридического лица (например, ООО «Ромашка»), адрес офиса интернет-магазина и контактный телефон. Причем не только мобильный и стационарный, но и начинающийся с комбинации 8-800 (звонок на него бесплатный).

Логотип. В идеале сайт обязан иметь свой логотип или зарегистрированный товарный знак. Как правило, он располагается в шапке сайта.

Дополнительная информация. Отдельная вкладка должна рассказывать о способах доставки, оплаты товара, а также о вариантах и условиях его возврата.

Как узнать, действительно ли бренды работают с этим магазином

Иногда бренды даже не знают, что онлайн-магазин торгует их косметикой (или подделкой под нее). Чтобы понять, представлен на сайте оригинальный товар или контрафакт, нужно сделать следующее.

Позвонить на горячую линию бренда, косметику которого хотите приобрести онлайн. Так вы быстро узнаете, сотрудничает ли марка с данным интернет-магазином, а заодно сможете расспросить подробно о продукции, которую хотите приобрести. Косметические бренды дорожат своей репутацией, поэтому тоже заинтересованы в том, чтобы поймать мошенников.

Посмотреть на сайте бренда раздел «Партнеры» или «Где купить». Здесь могут быть указаны точки, в том числе виртуальные, где можно заказать продукцию бренда.

Запросить у представителей интернет-магазина сертификат подлинности на товар.

Мнение эксперта

— Помните, что для реальных и интернет-магазинов действует статья 10 Закона «О защите прав потребителей». У интернет-магазина должны быть сертификаты соответствия (при обязательности сертификации продукции) или декларация о соответствии на каждую косметическую продукцию. По запросу от покупателя продавец обязан предоставить копию сертификата. Если интернет-магазин не предоставляет документы на товар, это может означать, что здесь торгуют подделкой.

В проверенном интернет-магазине «РИВ ГОШ» представлены известные мировые марки косметики и парфюмерии. Магазин является официальной точкой продаж, вся продукция, представленная на сайте, поставляется напрямую производителями, которые гарантируют качество и актуальные сроки годности.

ГДЕ КУПИТЬ?

Что: косметика и парфюмерия Где: интернет-магазин «РИВ ГОШ» Телефон: +7 (800) 333-20-20 Сайт: shop.rivegauche.ru Насколько низкой может быть цена на косметику

Цена на косметику в интернет-магазине нередко ниже, чем в косметических сетях. Это объясняется легко. Владельцу не нужно платить за аренду помещения и тратиться на зарплату продавцам, а обслуживание сайта обходится не так дорого. Но даже при таком раскладе разница в цене на товар между виртуальным и реальным магазином должна различаться максимум на 10-20%.

Иными словами, если в магазине ваш любимый крем стоит пять тысяч рублей, а в интернете вы нашли его за тысячу, то перед вами точно фейк. Дополнительная скидка на товар в интернет-магазине возможна в рамках праздничной акции (например, на 8 Марта), то есть тот же крем может стоить около трех с половиной тысяч рублей, но не меньше.

Кстати, если в интернет-магазине акции и скидки действуют на постоянной основе, это тоже должно насторожить. Наш совет: не гонитесь за дешевизной, подумайте о своем здоровье.

Когда должен насторожить момент с оплатой товара

Оплата товара — еще один пункт, где можно столкнуться с обманом. Есть стандартная схема мошенничества: заводится сайт-однодневка, который собирает с наивных людей деньги, а потом он и его владельцы просто исчезают (вместе с вашими кровными, естественно).

Мнение эксперта

— Насторожить при оплате вас должно следующее: если продавец предлагает перевести денежные средства на банковскую карту некоего физического лица или электронный кошелек, не говоря уже о зачислении денежных средств по номеру телефона. Чаще всего расплатиться таким образом просят еще до того, как товар привезли адресату.

Дмитрий Семенов , исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов»

В идеале оплата товара должна осуществляться по факту доставки его курьером к вам домой. Тогда вы можете расплатиться наличными или картой (в этом случае курьеру выдадут терминал для безналичного расчета).

Как осматривать косметику после доставки

Проверить товар стоит и после того, как вожделенная баночка прибыла к вам с курьером. Рассмотрите для начала упаковку продукта: она должна быть презентабельной и опломбированной. Еще до момента оплаты вы имеете право вскрыть коробку, чтобы, во-первых, убедиться, что там именно нужный вам крем, а во-вторых, тщательно проверить сам продукт.

Мнение эксперта

— Внимательно посмотрите на косметическую баночку, проверьте, нет ли повреждений (сколов, потертостей, вмятин). У продукта должен быть достаточный срок годности, а еще русскоязычный стикер с описанием, способом применения, адресом производителя и контактами российского поставщика — это закон! Если подобного стикера нет, не исключено, что у вас в руках контрафакт.

Александр Белобородов , коммерческий директор ООО «Бионда», эксклюзивного дистрибьютора бренда корейской косметики Steblanc

Курьер обязан передать вам документы на товар — чек и акт приема-передачи, на котором вы расписываетесь. Оригинал курьер отдает вам, а копию забирает. Если документы у него отсутствуют, он точно привез подделку, и вы имеете полное право вернуть товар, ничего не оплачивая, в том числе доставку.

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