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Никак не повзрослеет: 37-летняя Пэрис Хилтон щеголяет в платьях для девочек
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Никак не повзрослеет: 37-летняя Пэрис Хилтон щеголяет в платьях для девочек 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пэрис Хилтон Фото: Birdie THOMPSON/globallookpress.com  Наконец-то нашелся мужчина, по достоинству оценивший… нет, не красоту Пэрис и не ее богатство, а ее ум! Жених 37-летней «блондинки в шоколаде» 32-летний актер Крис Зилка сделал неожиданное признание: он считает Пэрис настоящей интеллектуалкой! «Она одна из самых умных женщин, которых я встречал, — уверяет Крис. — Я могу спросить у нее совета по любому вопросу, и она всегда найдет ответ». Трогательно, правда? Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Пэрис когда-нибудь повзрослеет? Снова платье в сердечках с юбочкой беби-долл и все те же белокурые локоны Барби. Скучно! Время идет, а Пэрис все та же. В этом плане восхищаюсь Ксенией Собчак, которая когда-то старательно скопировала образ «блондинки в шоколаде» — посмотрите, как она изменилась! Но Пэрис, похоже, вечна.
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