Канделаки о сексуальном харассменте

Тина Канделаки — дама смелая и решительная. И всегда готова поговорить на острые темы. Например, на тему сексуального харассмента. Причем не про то, что творится в Голливуде, а про инцидент в Госдуме

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

21 Мар 2018 в 8:39 PDT В феврале несколько журналисток обвинили депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Разумеется, публика разделилась в обсуждении скандальной темы, а теперь Тина решила высказать свое мнение.

В Insta звезда опубликовала довольно провокационные фотографии и заметила «чего нам, женщинам, прикидываться, что нам не льстит мужское внимание, тем более что оно испокон веков было ключом к успеху».

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

21 Мар 2018 в 8:46 PDT Но! «Каждая женщина с этим сталкивалась. Каждая по-разному реагировала. Я давала сдачи сразу и жестко, потому что в этой ролевой игре пациентам, пользующимся своим служебным положением, нужен хороший урок психологического BDSM, когда женщина тебе доходчиво объясняет, чем тебе это грозит. Но не все реагируют мгновенно, многие испытывают шок и так остаются в этом состоянии долгое время».

«Коллеги, никого не бойтесь, — призывает Тина. — В современном мире любому чиновнику важна репутация. Любой подобный поступок вызывает желание залепить пощечину и навсегда объяснить доморощенному Нерону, что Госдума — не место для сексуальных игрищ».