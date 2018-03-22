Илья Яшин отправил свою родную бабушку умирать в дом престарелых

Московский муниципальный депутат и один из лидеров оппозиции Илья Яшин определил свою бабушку — Александру Дмитриевну — в дом престарелых, чтобы свободно пользоваться её московской квартирой.

Как удалось выяснить изданию Life, старушка проживает в частном доме престарелых «Гостеприимный». Всего тут 28 мест, но постоянно проживает 21 человек и персонал — 5−6 человек.

Постояльцы называют этот дом престарелых «тюрьмой». Здесь очень душно и царит тошнотворный запах. Среди стариков ходит шутка про название — «Гостеприимный дом добрых дел и злых людей».

Удобства самые минимальные. На первом этаже живут те, кто еще может самостоятельно передвигаться. Одни старики обитают в комнатах на три-четыре человека, другие, на кого комнат не хватило, вынуждены спать в коридоре. Из развлечений — книги и телевизор, который включают по расписанию.

Второй этаж можно назвать настоящей обителью скорби и отчаяния. Здесь доживают свой век те, кто уже не может ходить и обслуживать себя сам.

Александра Дмитриевна Яшина, бабушка известного оппозиционера, живет как раз на втором этаже. У нее была сломана нога в двух местах, поэтому передвигается она плохо, с палочкой.

Бабушку Яшина перевели на второй этаж недавно. Раньше она еще могла выйти сама на обед или же на прогулку вор двор, однако сейчас, когда здоровья почти не осталось, старушка всё время проводит в комнате и самостоятельно способна дойти максимум до туалета.

Баба Шура, как ласково называют Александру Дмитриевну постояльцы «Гостеприимного», прекрасно всё понимает и помнит. При этом на родственников, которые определили ее в дом престарелых, она старается не держать зла.

Ты вот можешь одна дома? Без помощи? Ну так о чём говорить? Всё! Что я могу? Ничего. Я теперь тут вечно. Все дети о нас заботятся, чтобы дома не мешали. Что я могла, когда у меня нога в двух местах сломана, я инвалид, что я могла? Что я могу без них? А зачем им квартира тогда нужна? А кому она не нужна? Зачем им за мной ухаживать?.. Ну зачем?рассказала бабушка корреспонденту Life.

Когда разговор зашел о внуке Илье, то по глазам старушки понятно, что она очень скучает и мечтает, чтобы Яшине ее навестил. Но оппозиционер, кажется, о ней позабыл. Последний раз Александра Дмитриевна видела Илью Яшина, когда переписывала на него квартиру.

«Зачем переписала квартиру? Да кто его знает? Потому что внук (Илья Яшин), но он не ходит. А зачем? Мне и так хорошо. Зачем ходить-то? Пока не приходит. Всё, что ему надо было, всё взял», — говорит Александра Дмитриевна.

Двухкомнатная квартира, которую баба Шура оформила на внука Илью, находится в Северном Тушино. Такая жилплощадь оценивается примерно в семь-восемь миллионов рублей, а если эту квартиру сдавать, то можно получать в месяц около 40 тысяч рублей пассивного дохода.