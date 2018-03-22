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#мимими дня: Натали Портман на ходу кормит с ложки годовалую дочь — свою копию
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#мимими дня: Натали Портман на ходу кормит с ложки годовалую дочь — свою копию 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Правда, иногда супермаме приходится совмещать дела, чтобы успевать все. Так, недавно папарацци сделали трогательные фото Натали Портман на прогулке с годовалой дочерью Амалией и отцом, Авнером Хершлагом. Натали что-то горячо обсуждала с отцом и на ходу кормила едущую на ней в детском рюкзаке Амалию с ложки. Малышка, как две капли воды похожая на знаменитую маму, нисколько не возражала.
Натали Портман показала себя настоящей профи материнства: несмотря на то, что маленькая Амалия сидела спиной к Натали, покормить малышку удалось без промахов. Безусловно, у нее большой опыт: Портман и ее супруг, хореограф Бенжамен Мильпье, воспитывают также шестилетнего сына Алефа.
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Фото:Instagram, East News
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