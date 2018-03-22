«Познакомились в кинотеатре»: Гоген Солнцев рассказал о 70‐летней невесте

Бывший участник «Дома‐2» Гоген Солнцев и его 70‐летняя невеста подали заявление в ЗАГС. По словам 37‐летнего шоумена, они встретились четыре года назад, а спустя время время их общение переросло в нечто большее.

Мы познакомились в одном из кинотеатров в Москве. Потом она пришла в театр и мы стали с ней плотно сотрудничать. И как с актрисей, и как с меценатом. Затем это все уже вышло на межличностный уровень

— Гоген Солнцев.

Церемония бракосочетания намечена на 12 апреля. Однако задолго до этой даты в Сети появились фотографии с венчания пары. В беседе с «360» Гоген не стал комментировать, почему он и его возлюбленная решили сначала пойти в церковь и только потом обручиться.

Фото: SHOT

Шоумен, который известен своим участием в нескольких телевизионных проектах признался, что сейчас он учится в аспирантуре и пишет кандидатскую. Впрочем,

из-за внимания к его личной жизни, Гогену приходится откладывать свои насущные дела.

В начале 2018 года внимание журналистов привлек еще один

экс-участник

«Дома-2»