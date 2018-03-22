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«Познакомились в кинотеатре»: Гоген Солнцев рассказал о 70‐летней невесте
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«Познакомились в кинотеатре»: Гоген Солнцев рассказал о 70‐летней невесте 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Бывший участник «Дома‐2» Гоген Солнцев и его 70‐летняя невеста подали заявление в ЗАГС. По словам 37‐летнего шоумена, они встретились четыре года назад, а спустя время время их общение переросло в нечто большее.
Мы познакомились в одном из кинотеатров в Москве. Потом она пришла в театр и мы стали с ней плотно сотрудничать. И как с актрисей, и как с меценатом. Затем это все уже вышло на межличностный уровень
— Гоген Солнцев.
Церемония бракосочетания намечена на 12 апреля. Однако задолго до этой даты в Сети появились фотографии с венчания пары. В беседе с «360» Гоген не стал комментировать, почему он и его возлюбленная решили сначала пойти в церковь и только потом обручиться.
Фото: SHOT
Шоумен, который известен своим участием в нескольких телевизионных проектах признался, что сейчас он учится в аспирантуре и пишет кандидатскую. Впрочем,
из-за  внимания к его личной жизни, Гогену приходится откладывать свои насущные дела.
В начале 2018 года внимание журналистов привлек еще один
экс-участник
«Дома-2»
Дмитрий Исламов. Директор одного из ночных клубов Москвы обвинил его в краже. По словам мужчины, Исламов стащил у него кошелек.
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