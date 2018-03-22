«Так вот оно что!»: Хизер Локлир лечится от наркозависимости

Появились подробности скандала, в центре которого оказалась звезда 90-х, американская актриса Хизер Локлир . Ранее стало известно, что 56-летняя знаменитость напала на мужчину, с которым ее связывали романтические отношения. Оказывается, красавице назначили курс лечения от наркотической зависимости, которой, по всей вероятности, и была спровоцирована ее агрессия в адрес возлюбленного.

Актрису Хизер Локлир недавно арестовали за нападение на бойфренда Криса Хейссера. Стало известно, что миниатюрная женщина избила его, полиция даже зафиксировала у пострадавшего ссадины и царапины. Звезду «Династии» и «Района Мелроуз» отправили в реабилитационный центр, чтобы она избавилась от наркотической зависимости. По данным западных СМИ, знаменитости предстоит двухмесячный курс лечения. Стало известно, что восстановление здоровья обойдется Локлир в круглую сумму — около $144 тысяч. Хизер находится в клинике в одиночестве, ей также ограничили доступ к телефону. Примечательно, что гражданский муж регулярно навещает любимую, которая напала на него. Он даже останавливается у нее дома и ухаживает за собакой.

Известно, что Хизер Локлир предъявили обвинения в домашнем насилии. Не секрет, что после ошеломительного успеха сериалов, в которых она снималась, в карьере артистки наступило затишье. Это послужило причиной затяжной депрессии, с которой долгое время боролась звезда. По неподтвержденным данным, она даже пыталась свести счеты с жизнью годами ранее, но непоправимого удалось избежать.

Поклонники актрисы обсуждают ее состояние: «Печальные новости, так жаль, что она переживает не лучшие времена». «Так вот оно что! Она наркоманка… Не могла подумать». «Не могу представить, как она могла нападать на мужика». «Очень странно, с чего эти депрессии, живи и радуйся, так нет, придумывают себе проблемы». «А что она принимает? Таблетки какие-то успокоительные?» «Такая красивая в молодости была, грустно, что так все повернулось…»