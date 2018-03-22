10 главных ошибок при зачатии

1. Беременность как мания

Самое главное — это отключить голову. Хотя, по правде сказать, говорить тут легче, чем делать. Просто многие, стремясь забеременеть, только об этом и думают, только и высчитывают свои безопасные и опасные дни, только и ждут тех самых симптомов. Результат — нет ни симптомов, ни положительного теста. Маниакальное желание забеременеть только вредит этому процессу. Просто отключитесь, возьмите тайм-аут, отдохните, расслабьтесь, и всё получится!

2. Редкий секс

Бытует мнение, что для того, чтобы забеременеть, нужен перерыв: тогда мужской поток будет настолько силён, что сперматозоиды с легкостью достигнут яйцеклетки. Пары, которые верят в этот миф, делают большие перерывы перед предполагаемой овуляцией. Как результат — беременность не наступает. Все потому, что при редких половых актах подвижность сперматозоидов снижается, а значит, воздержание шансы не повышает, а понижает.

3. Частый секс

Тут же всё наоборот. Многие пары, считая, что, чем чаще, тем больше шансов, трудятся над оплодотворением по несколько раз в день. В результате и беременности нет, и близость не приносит то удовольствие, что раньше. Всё потому, что качество спермы при частых половых актах снижается, то есть в ней становится меньше сперматозоидов. Для успешного зачатия медики советуют заниматься сексом через день или каждый день за неделю до предполагаемой овуляции и в тот самый день.

4. Использование вспомогательных средств при интимной близости

Уменьшают шансы забеременеть вспомогательные средства, к примеру, смазки, поэтому, планируя ребёнка, старайтесь не использовать никакой химии.

5. Близость только во время овуляции

Как уже было сказано выше, близость должна быть не только в тот самый день, но и в дни предшествующей недели. Кроме того, овуляцию не всегда правильно считают, а ещё она по различным причинам иногда наступает в другой день. Можно, конечно, погрузиться в математические вычисления, можно обратиться за помощью к тестам на овуляцию, но лучше просто расслабиться и заниматься сексом в удовольствие.

6. Чёткое планирование

Обычно как планируешь, никогда не получается. И если вы решили, что надо обязательно забеременеть в июле, чтобы к марту родить ребёночка (потому что удобно потом в садик отдавать, в 3,5 года!), то вряд ли так выйдет. Если только в исключительных случаях! Поэтому, желая родить малыша, не стройте слишком чётких планов: меньше разочарований = меньше нервов = больше шансов увидеть на тесте 2 полоски!

7. Вредные привычки и кофе

На самом деле, не только алкоголь и курение влияют на репродуктивные системы мужчины и женщины и сказываются на зачатии, но даже такая «вредная» привычка, как кофе. Исследования показали, людям, регулярно выпивающим по чашке кофе в день, в два раза сложнее забеременеть, чем остальным. А значит, пора пересмотреть свой рацион и избавиться от штампов.

8. Лекарства

При попытке забеременеть старайтесь отказаться от максимального количества лекарств. Дело в том, что многие препараты негативно влияют на репродукцию. Например, некоторые препараты для ЖКТ могут сказываться негативно на количестве и качестве спермы.

9. Баня и перегрев

Походы в парилку так же могут помешать забеременеть. У женщины, которая напарилась в бане, яйцеклетка перегревается и слабеет. То же происходит и со сперматозоидами мужчины: они становятся вялыми и нетрудоспособными.

10. Спешка

И напоследок, зачатие — дело важное и спешки не любит. После близости лучше не лежать в кровати и нежиться, а не пренебрегать старыми действенными советами о стойке «березкой». Врачи говорят, такая процедура увеличивает шансы на 80%.

Не стоит забывать, что всегда были и будут пары, которым совершение этих ошибок не мешает зачать ребёнка. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма. Но если не получается, то почему бы не остеречься?