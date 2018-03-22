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Ростовчанин спас девушку от столичных мошенников-попрошаек и получил кулаком в лицо
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Ростовчанин спас девушку от столичных мошенников-попрошаек и получил кулаком в лицо 

Деловое сообщество 55 минут назад
Ростовчанин решил проявить чуткость и спасти девушку от мошенников. На станции метро Комсомольская, вблизи Ярославского вокзала Москвы парень увидел оригинальную группу попрошаек. Парень и девушка стояли с плакатиком — помогите собрать денег на проезд домой. Наш земляк решил их сфотографировать и заметил, как к ним подошла сердобольная девушка уже доставая на ходу кошелек. Попрошайки немедленно увлекли ее в сторону касс, уговаривая купить им билет за наличные и спасти их молодую жизнь.
«Предупреждаю девушку, что это мошенники, говорю или не покупать, или оплачивать картой. Напомню, что не в подворотне, а на вокзале, у касс, кругом люди и полицейские в двух метрах. Тут парень (на фото) бьёт меня в скулу справа с матом, угрозами, и подтекстом «Ничего не боюсь, я в Москве это создал, я тебя убью», — рассказал ростовчанин в социальных сетях порталу Privet-Rostov.
Девушка, а вместе с ней и ее кошелек, была спасена, а молодой человек обратился в полицию. Так его подробно расспросили о сути инцидента, и отправили снимать побои, однако надежды на торжество правосудия мало, сетует ростовчанин.
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