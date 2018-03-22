Кошачьи свадьбы. Как утихомирить хвостатых ловеласов

Шерше ля фам В том, что по весне мы вынуждены выслушивать душераздирающие кошачьи вопли, виноваты, как всегда, дамы. Хвостатые сердцеедки поют любовные песни в период так называемой половой охоты. Ну, а дальше в концерт включаются голоса женихов, готовых во всю мощь своих голосовых связок побороться за невесту.

«Происходит это не только весной. Физиологически кошка готова производить потомство 3-4 раза в год. А если гормональный фон неустойчив, течка может повторяться и до 15 раз в год, — говорит ветеринарный врач Игорь Заиченко (Ставрополь). — В такой период мяуканье — это не столько призывная «песня», сколько свидетельство стресса и дискомфорта. В природе при каждой течке животное оплодотворяется. В городских условиях такой возможности нет. Если этого не происходит — оно испытывает страдания. Если этого не происходит никогда, возможны серьёзные последствия для здоровья».

Колоть или резать?

Возможно, вы не планируете несколько раз в год нянчится с многочисленным потомством своей любимицы и пристраивать его «в добрые руки». Как в этом случае избежать ультиматума «приведите мне кота или я буду кричать день и ночь»?

«В этом вопросе ветеринары единодушны. Если владелец не планирует заниматься разведением, самый лучший вариант — стерилизация животного, — утверждает Заиченко. — Существуют и медикаментозные методы.

Дважды в год кошке можно колоть препарат пролонгированного действия, блокирующий гормональные процессы. Использовать его нужно до начала половой охоты или в первый день. Но при длительном применении препарат не безвреден, имеет серьёзные побочные эффекты в долгосрочной перспективе».

Есть и таблетки, обладающие аналогичным действием, но они рассчитаны всего на 1-1,5 месяца и тоже годятся только для эпизодического применения. Безопасными можно считать лишь успокоительные препараты. Они могут смягчить кошачьи переживания и помочь пережить брачный период с минимальными последствиями для психики окружающих.

А что коты?

В отличие от своих подруг хвостатые ловеласы в боевой готовности весь год. Как говорится, только дайте знак. Если потенциального объекта любви рядом нет, концерты хозяевам закатывать не станут.

Их взгляд на мужское достоинство имеет, скорее, территориальный аспект. Мой дом — мои запахи. Метить могут мебель, одежду, посуду — всё, до чего дотянутся. Особую страсть испытывают к обуви: пахнет человеком, а должно — котом, уверен усатый-полосатый.

Если вы с этим не согласны, решение одно — стерилизация. Гормональные препараты на котов действуют слабо, а на некоторых не действуют вообще.