Как продлить срок службы цокольного перекрытия: 8 способов

1. Обеспечить вентиляцию подполья

То есть оставить в стенке цоколя продухи. При расчёте их площади иногда ориентируются на СП 54.13330.2011 (актуализованную редакцию СНиП 21-01-2003), согласно которому «в наружных стенах подвалов, технических подполий… следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2». Вот только речь в нормативе идёт о многоквартирных домах, где подполье по проекту имеет бетонный пол и защищено от попадания влаги.

В частном доме с неизолированным подпольем площадь вентиляционных отверстий требуется увеличить как минимум до 1/200 от площади застройки (то есть, например, в доме 8×10 м предусматривают продухи 0,4 м2 и более). При этом крайне важно учесть розу ветров (расположить основную часть продухов с наветренной и подветренной сторон) и избежать невентилируемых зон в углах, под эркерами и т. п. Продухи закрывают решётками из нержавеющей стали.

Продухи оставляют как в наружных стенках фундамента, так и в перемычках. Фото: Здоровый дом 2. Засыпать подполье песком

В болотистой местности подполье необходимо засыпать крупнозернистым песком на высоту как минимум 25 см. Капиллярный эффект проявляется в песке гораздо меньше, чем в глине и суглинке, и в подполье поступает меньше влаги. Чтобы «закрепить успех», желательно настелить поверх песка сплошной слой гидропароизоляционного материала — хотя бы обычной полиэтиленовой плёнки.

При выполнении каркасной забирки важно не забыть прорезать продухи в панелях обшивки. Фото: Кострома-Терем

3. Изолировать балки перекрытия

Балки перекрытия требуется тщательно изолировать от элементов фундамента (цоколя) и промежуточных опор. Для этого используют прокладки из двух слоёв рулонной гидроизоляции (гидростеклоизол и аналоги) на битумно-полимерной мастике.

1 — песчаная подсыпка, 2 — гидроизоляция, 3 — опорный столб, 4 — балка перекрытия, 5 — «пирог» пола. Рисунок: В. Григорьева

4. Защитить деревянные балки от гниения

Деревянные балки перекрытия и черепные бруски (на них лежит черновой накат пола) следует защитить от гниения, пропитав антисептиком на глубину не менее 2 мм. Для этого состав наносят в 2-3 приёма, причём желательно не кистью, а с помощью распылителя. Хорошего результата добиваются также при пропитке горячим отработанным маслом. Другой вариант — использовать стальные балки, но он связан со значительным увеличением расходов (изделия из металлопроката обойдутся в 5-6 раз дороже брусьев или брёвен).

Стальные балки пола прослужат намного дольше, если покрыть их битумным лаком. Фото: В. Григорьева

5. Выполнять черновой накат не из досок

Крайне желательно выполнить черновой накат не из досок, а из стойкого к гниению материала, например цементно-стружечных плит. При сыром подполье в первую очередь сгнивает черновой накат, который проваливается вместе с утеплителем. В результате резко снижается комфортность проживания в доме и возрастают затраты на отопление.

Деревянные балки защищают от гниения антисептиками. Фото: Svaigost

6. Не закрывать продухи на зиму

Ни в коем случае нельзя для защиты от холода закрывать продухи на зиму, как это нередко делали в старину. Конструкции перекрытия могут отсыреть настолько, что затем не высохнут и к середине лета — в доме будет ощущаться сырость, появятся неприятные запахи.

В балках допускается вырезать пазы для прокладки коммуникаций, но глубина таких пазов не должна превышать 1/4 толщины балки. Фото: IzbaDeLuxe

7. Предусмотреть доступ к подполью

При высоте подполья более 0,5 м целесообразно предусмотреть простой доступ в это пространство для ревизии, обслуживания и ремонта цокольного перекрытия. Намного проще периодически обрабатывать снизу балки, черепные бруски и черновой накат антисептиком, нежели поднимать дощатые полы и подвергать реконструкции всё перекрытие.

Радикальное решение проблемы гниющего пола первого этажа — отказ от несущих балок и строительство гибридного фундамента, например ленточно-плитного или свайно-плитного. Фото: IzbaDeLuxe

8. Окуривать подполье серой

Раз в год желательно сжигать в подполье несколько серных шашек, которые сегодня можно без труда купить не только на строительных рынках, но и в хозяйственных отделах супермаркетов. Окуривание серой — эффективное средство борьбы с плесневыми грибами.