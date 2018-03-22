«Выпусти наружу монстра»: IKON BC выводит на рынок бренд арахисовой пасты

Ведение спортивного, да и просто здорового образа жизни за последние годы стало настоящим трендом. Спрос на абонементы в фитнес-клубы растет, а самые активные пользователи социальных сетей регулярно устраивают негласный фото-конкурс: чей же завтрак в ленте новостей более здоровый и питательный.

Конкуренция в секторе здорового питания уже не самая низкая, тем интереснее посмотреть, что готовы предложить разработчики молодых торговых марок, которые только готовятся к выходу на рынок.

Совместный проект стартаперов, желающих продвигать здоровое питание, с агентством IKON BC стартовал два года назад. Реализация шла постепенно, а за каждый этап создания и продвижения марки отвечали различные подразделения агентства.

Задача для IKON BC Перед агентством стояли две основные задачи:

разработка наименования бренда с учетом дальнейшего расширения бизнеса не только в России, но и на рынке Европы и США;

разработка дизайна упаковки продукции в категории «Диетическое питание» и «Спортивное питание».

Целевая аудитория продукта очевидна: профессиональные спортсмены и спортсмены-любители, уделяющие тренировкам большой период времени, а также люди, ведущие активный и здоровый образ жизни.

Основными каналами дистрибуции продукции станут сети спортивного питания (как федеральные, так и региональные) и федеральные сети фитнес-клубов.

В качестве амбассадоров бренда были выбраны спортсмены, представляющие довольно тяжелые виды спорта: американский футбол, регби, кроссфит, бодибилдинг, боди-фитнес, MMA.

Среди лиц торговой марки Максим Ковтун — бодибилдер и фитнес-блогер — и фитнес-модель Юлия Миронова. Амбассадоров бренда планируют активно привлекать к участию в промокампаниях, фотосессиях и к продвижению марки в социальных сетях.

Работа креативной команды

Учитывая специфику целевой аудитории, ее брутальность, творческая команда агентства предложила концепцию, еще более усиливающую эту характеристику. Так появилось название торговой марки — BRTL By Brutal.

Как отмечает исполнительный креативный директор агентства IKON BC Евгений Куприенко, агентство проработало ряд визуалов, взывающих к основным животным инстинктам — демонстрации силы, свободе, неприступности и величию. Визуальный эффект упаковки пасты усиливает специально разработанный для бренда леттеринг, напоминающий царапины от когтей животных.

В качестве основного месседжа бренда был выбран слоган Unleash your beast («высвободи своего монстра»), подчеркивающий единение с брутальностью и интенсивностью тренировок.

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Евгений Куприенко, исполнительный креативный директор IKON BC:

«В силу специфики целевой аудитории и позиционирования бренда, творческой командой была выбрана концепция, максимально подчеркивающая брутальность той спортивной среды, в которой сосредоточена ЦА. В качестве визуального решения был выбран ряд из стилизованных животных, так или иначе, связанных с агрессией и силой: горилла, волк и медведь. Ведь основное призвание продукта — раскрыть тренировочный потенциал, высвободить зверя, живущего внутри каждого из нас».

«Не буду скрывать, этот проект стал для нас непростым. Арахисовая паста — популярный продукт в США. Когда мы принялись за его реализацию, у нас перед глазами были данные по каждому штату: где, какую пасту едят, какая степень прожарки считается самой любимой. А вот о российском рынке вообще не имели никакого представления. Для разработки стратегии бренда мы обратились в несколько агентств, но в итоге выбрали IKON BC, так как у команды есть опыт работы с различными географическими рынками. И, что самое главное, команда агентства сразу смогла уловить суть нашего продукта. Уверен, что выбранное графическое решение усилит наше позиционирование на рынке, а также поможет в дистрибуции товара» — рассказал Том Киделл, CEO BRTL Sportnutritions.

Ожидается, что продукт поступит на прилавки в апреле 2018 года. Продажи стартуют в четырех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Но уже сейчас дистрибьюторы проявляют интерес к бренду и оформляют предзаказы на поставки.

Торговая марка BRTL by Brutal специализируется на производстве спортивного питания и пищевых добавок на основе арахиса и других орехов: серия арахисовой, миндальной и фисташковой паст, энергетических и протеиновых батончиков на основе натуральных ингредиентов (цельных зерен злаковых культур, орехов) и диетических десертов. Всего в ближайшее время компания планирует вывести на рынок более 50 SKU продукции, выпустить линию спортивной одежды, а также начать поставки в страны СНГ и США.

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