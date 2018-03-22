Ксения Бородина пожаловалась, что дочь больше любит современные мультфильмы

«Смотрим „Бонифаций“, — сообщила Ксения Бородина , опубликовав фотоснимок увлеченной маленькой Теоны. И обратилась за советом к подписчицам, — девочки, вот для нас-то понятно, что старые мультики добрее и лучше, но вопрос в том, что детям нашим нужна „свинка пеппа“, „мимимишки“, „три кота“. Вы включаете, что дети хотят? Или настаиваете на своем?! Или вообще не даете смотреть мультик?!»

Мы кстати, убрали айпед совсем, только по тв даем смотреть утром и вечером, минут по 20,

добавила звездная мама.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 22 Мар 2018 в 12:39 PDT «Мы смотрим современные мультики, только хорошие и поучительные. Старые, к сожалению, и 2-х минут не хочет смотреть», «Мы тоже смотрим „три кота“, „пеппу“, „мимимишки“, советские мультфильмы прошлых лет малому не нравятся», «Пеппу перестала включать. Мало того, что нарисованы все сикось-накось, так еще и глупый мульт совсем», «На самом деле многие советские мультики бестолковые! Я выбираю и показываю что-то из советских и малышарики — считаю, он очень познавательный для малышей и в нем нет ничего вредного!», «Нашим тоже только эти современные и интересны», — поделились личным опытом и мнением поклонницы Ксении Бородиной.

Напомним, Ксения Бородина и ее супруг, бизнесмен Курбан Омаров , официально оформили отношения в 2015 году. Пара растит дочь Теону (2015 года рождения), а также Марусю (2009) — дочку Ксении от брака с бизнесменом Юрием Будаговым (экс-супруги были вместе с 2008 по 2011 год). У Курбана от предыдущих отношений есть сын Омар.

К слову, не так давно Ксения Бородина официально прокомментировала слухи о третьей беременности.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 8 Мар 2018 в 1:19 PST Фото: Instagram @borodylia

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