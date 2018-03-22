Не рассчитала: Белла Торн гуляет по заснеженному Нью-Йорку в босоножках на голую ногу

Белла Торн отправлялась на очередное промо-мероприятие романтической драмы Скотта Спира «Полночное солнце», где снялась вместе с сыном Арнольда Шварценеггера Патриком. Однако девушка не ожидала, что по пути к новой красной дорожке придется встретиться с отрицательными температурами, и не взяла с собой запасной обуви. В результате Белла оказалась под снегом в серебряных босоножках на платформе — вполне в духе эпатажной актрисы!

В остальном образ получился даже скромным для любящей подчеркивать свою сексуальность Беллы. Лаконичный черный костюм-двойку она надела на расшитое пайетками боди и дополнила look многочисленными серебряными украшениями. Да, нам тоже холодно смотреть на Беллу Торн — надеемся, она не простудится!

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Фото:East News, Instagram