Феминистки и коммунисты требуют закрыть первый парижский бордель с куклами из-за пропаганды изнасилований

Первый во Франции бордель с секс-куклами вместо проституток оказался под угрозой закрытия. Разгневанные критики называют заведение унизительным и пропагандирующим изнасилования.

Расположенный в неприметной квартире в центре города, бизнес под названием Xdolls зарегистрирован как игорный клуб. Но критики заведения утверждают, что это самый настоящий бордель, а публичные дома во Франции запрещены.

Клиенты заведения платят 89 евро в час, чтобы провести время с одной из трех секс-кукол — Ким, Лили или Софией. С «девушками» можно уединиться в одном из трех номеров. Точный адрес клиенту сообщают только после бронирования времени и оплаты онлайн.

Владелец Xdolls Жоаким Луски (Joachim Lousquy) рассказал, что в основном его клиенты — мужчины, но приходят и семейные пары. Луски утверждает, что соседи не знают о характере его бизнеса, и настаивает на том, что куклы — всего лишь секс-игрушки и не унижают достоинство женщин.

Но депутат-коммунист Николя Бонне Уляльдж с ним не согласен. Как и многие другие, он призывает к закрытию Xdolls, потому что фактически это бордель. Более того, депутат опасается, что клиенты заведения могут перенести оскорбительную и унизительную модель поведения с куклами на реальных женщин.

Закрытия Xdolls требует и Лорен Кестьо, представительница парижской феминистской ассоциации Mouvement du Nid.

«Xdolls — не секс-шоп. Это место, где зарабатывают деньги и где насилуют женщин», — говорит Кестьо.

А по словам Пьера Лорана, секретаря Коммунистической партии, некоторые из кукол для взрослых небольшого размера, поэтому могут вызвать мысли об интимных отношениях с несовершеннолетними.