Ещё
Ратаковски позирует топлес во время медового месяца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ратаковски позирует топлес во время медового месяца 

Клео.Ру 3 часа назад
Фото: Клео.Ру
Большинство супружеских пар предпочитает проводить медовый месяц в уединении. Но модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) явно не тот случай. В феврале звезда вышла замуж и сейчас наслаждается медовым месяцем, а поклонники Эмили наслаждаются ее откровенными снимками.
Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)
21 Мар 2018 в 10:24 PDT  Эмили сочеталась браком с актером Себастианом Бэр-Макклардом (Sebastian Bear-McClard) после двухмесячного романа. Пара не стала заморачиваться организацией роскошного торжества, предпочтя скромную церемонию в нью-йоркском Сити-холле. А теперь супруги отправились на один из роскошных курортов штата Юта Amangiri.
Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)
21 Мар 2018 в 12:02 PDT  Пара проводит в Amangiri медовый месяц, и вчера Ратаковски ошеломила публику сразу двумя эффектными снимками с отдыха. Причем на фото модель позирует в одной лишь шляпке.
Между прочим, на прошлой неделе Эмили подписала контракт с известным модным домом Paco Rabanne. «Эмили Ратаковски — идеальное воплощение девушки Paco Rabanne. Она невероятно стильная и женственная, сильная и целеустремленная, в ней воплотились все ценности марки», — говорится в пресс-релизе. Модель представит новый парфюм бренда.
Клео.Ру: последние новости
Канделаки о сексуальном харассменте Стриженовы сообщили о беременности дочери Звезда гимнастики Ольга Корбут выходит замуж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел139
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью9
На выброс: эти вещи выдают провинциальность1
Седокова рассказала, почему расстается с мужчинами6
Эти продукты оказались опасными для здоровья13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение