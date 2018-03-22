Что делать, если все бесит и охота на всех орать. Пять фитнес-советов

Конец марта — время, когда много людей отмечают у себя особую раздражительность: хочется на всех орать, и буквально все вокруг бесит. Медики связывают это с утомлением от долгой зимы, отсутствием солнечного света, который помогает вырабатывать «гормоны счастья» и снижением физической активности.

Как перестать раздражаться и подавить в себе желание распекать коллег и близких — пять фитнес-советов от «Советского спорта».

Совет 1. Тренировки переносим на утро

Как делать: 30-40 минут силовой, функциональной тренировки или бега с утра способны эффективно погасить приступы раздражительности. Утренний тренинг заставляет организм вырабатывать серотонин, который, в числе прочих, отвечает за хорошее настроение. Он также избавляет от утренней сонливости и недомоганий, последствия которых могут ощущаться большую часть дня и провоцируют желание на всех орать. Тренировка с утра дает тонус и легкое утомление мышцам, что тоже делает человека более спокойным и уравновешенным.

Резюмируем: утренний спорт корректирует настроение и поднимает порог стрессоустойчивости. Лучше всего для тренировок с утра подойдут бег или функциональный тренинг с небольшими весами.

Совет 2. Выбираем силовую программу

Как делать: если тренироваться по утрам нет никакой возможности, хорошим вариантом будет внести в тренировочную программу два-три тяжелых базовых упражнения с прогрессией весов. Лучше всего, если это будут приседания и становая тяга (или тяга на прямых ногах).

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Эти два упражнения, если делать их в силовом стиле — 5-8 повторов, заставляют работать мышцы комплексно и учат управлять своей психикой. Пауэрлифтеры учат настраивать себя на тяжелые подходы через концентрацию внимания, глубокое дыхание и визуализацию — условно говоря, вы должны мысленно представить как берете вес. Эти же приемы, освоенные на тяжелом приседе, работают как стабилизаторы психического состояния и в обычной жизни. Научившись брать эмоции под контроль в тренажерном зале, будет легче корректировать их и вне его.

Но главное — тяжелые базовые упражнения забирают много ваших ресурсов. В течение следующих двух-трех дней вы будете восстанавливаться от силового стресса. Сил на крик, истерики и раздражительность попросту не останется.

Совет 3. Идем в бассейн

Как делать: 2-3 часа плавания в неделю окажут отличный терапевтический эффект. Прохладная вода способствует общей релаксации, улучшает кровоток, сжигает калории.

Cход-развал. Три способа вернуть себе бодрость в конце рабочего дня Плавайте в легком темпе, на пульсе около 125 ударов в минуту. Не стремитесь ставить рекорды: ваша цель, успокоить нервы и снять раздражительность, а для этого лучше всего подойдет спокойный темп плавания с паузами для отдыха. Впрочем, если вы чувствуете, что кровь «бурлит» и нужен немедленный выход агрессии — плывите на скорость, спринтами, в стиле батерфляй или кроль. Не забывайте о заминке: сделав несколько спринтов, завершите тренировку 10-15 минутами спокойного плавания брассом.

Совет 4. Скажем кофе нет!

Как делать: кофеин — возбуждает нервную систему, поэтому если вы чувствуете раздражительность в течение дня, от кофе лучше отказаться. Этот напиток может нести ответственность за перепады вашего настроения. Оставьте себе одну небольшую чашку кофе на утро, чтобы проснуться, а днем пейте мятный чай с медом, или воду с добавлением лимонного сока.

Совет 5. Делайте гимнастику на работе

Как делать: производственная гимнастика — забытый и смешной термин из советского прошлого. Но именно он может помочь вам справиться с состоянием, когда все бесит, мозг отказывается работать, а коллеги похожи на врагов.

Если вы проводите свое рабочее время за компьютером, происходит следующее: от сидячего положения «затекают» поясница, мышцы шеи и ног. Кровоснабжение замедляется, меньше кислорода получает мозг. Это «кислородное голодание» провоцирует раздражительность и чувство усталости. Чтобы снять его, делайте три-четыре перерыва в 5-7 минут в течение рабочего дня.

Встаньте из-за стола, откройте форточку, проветрите помещение. В это же время сделайте несколько вращений руками, тазом, головой (здесь аккуратнее, чтобы не потянуть шею). Наклонитесь несколько раз к носкам ног. Вставайте на цыпочки и затем вновь опускайтесь на полную ступню. Сделайте серию приседаний и затем выпадов. Эта несложная разминка вернет вам рабочий настрой и оптимизм.