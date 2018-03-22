Вся правда про экологически чистые и натуральные продукты

Печень, почки, желудок. Наши органы фактически непрерывно отравляет химия, содержащаяся практически во всех продуктах питания. При этом не так важно, какое происхождение имеет сам продукт. Является ли он природным, то есть выращенным, например, на грядке, или же он производится на предприятиях, специализирующихся на изготовлении пищевых продуктов.

Так или иначе химические добавки попадают почти в 90 процентов пищевой продукции, доступной потребителю на отечественном рынке. Именно из-за обилия химии в продуктах питания, а также из-за постепенного повышения информированности населения относительно крайне негативного влияния таких продуктов на организм человека многие люди постепенно переходят на продукты, называемые экологически чистыми, натуральными. На те продукты, которые имеют специальную маркировку, обозначаемую индексами «био», «эко», «натур-продукт», зелеными листочками и так далее. Такие продукты почти всегда стоят существенно дороже своих ненатуральных аналогов.

Что на самом деле продают потребителям под видом красивых упаковок с зелеными листочками, улыбчивыми коровками? Насколько полезными и безопасными являются такие продукты? Какую роль в их продвижении играет грамотный маркетинг?

Во многих странах сегодня отмечается существенное усиление интереса потребителей к экологически чистым продуктам. Такие тенденции являются вполне закономерными. Поскольку обилие в тех же продуктах питания всевозможных пищевых добавок, агрохимикатов, используемых в процессе выращивания абсолютно всех сельскохозяйственных сортов растений, лишь усиливает стремление многих людей употреблять в пищу более здоровые продукты.

Никто не желает осознанно травить свой организм консервантами, садить печень красителями, подрывать работу иммунной системы организма ароматизаторами, стимуляторами, прочими добавками. Поэтому многие люди уже сегодня готовы платить большие деньги за чистоту, натуральность, полезность, безопасность продуктов питания.

Но действительно ли потребитель получает продукты того качества, которое ему обещает производитель?

Натуральные, то есть экологически чистые продукты обозначаются, маркируются на упаковке специальными значками, символами, индексами. Вот только отечественный потребитель совершенно не может быть уверен в качестве, в безопасности и в соответствии приобретаемого экологического продукта критериям, заявленным самим производителем таких товаров. В странах ЕС покупатель, выбирая товар со значком, маркировкой «эко», «био», может быть абсолютно уверен в соответствующем качестве приобретаемой продукции. Вполне уместно отметить, что бюрократии в самых развитых странах ЕС ничуть не меньше, чем в России. Все процедуры проверок, согласований в Евросоюзе могут продолжаться значительно дольше, чем они длятся в РФ. Но при этом и производитель, и поставщик, и конечный потребитель могут быть абсолютно уверены в том, что все процедуры будут выполнены именно так, как это предполагается предписаниями, инструкциями, прочими нормативно-правовыми документами, действующими в странах ЕС. Там все эти процессы, проверки, согласования происходят долго, нудно, но результативно и по правилам! Это касается работы всех контролирующих органов и надзорных инстанций. Именно поэтому в странах ЕС проверки проводятся крайне редко. Это касается не только служб, следящих за качеством товаров или за сервисным обслуживанием, но и тех же налоговиков.

За обозначениями, маркировкой, наносимой на экологические продукты, кроется гарантия соответствия продукта заявленным требованиям. Именно поэтому такая продукция подвергается тотальному контролю со стороны государства.

Ассортимент продуктов с маркировкой «био», «эко», а также магазинов, в которых продаются исключительно натуральные продукты без каких-либо добавок, лишь продолжает увеличиваться. И в этом нет ничего удивительного. Поскольку рост предложения такой продукции на потребительском рынке обусловлен увеличение спроса. В данном случае действуют объективно существующие экономические законы.

Как не потеряться в разнообразии маркировок, названий таких продуктов, поддавшись на маркетинговые уловки производителей, поставщиков и продавцов? Какие хитрости они используют для того, чтобы успешно продавать экологически чистую продукцию? И можно ли найти действительно экологически чистые продукты? Можно ли считать такие продукты действительно экологически чистыми, безопасными и натуральными? Чем кормят, например, тех же коров, от которых получают молоко, реализуемое в дальнейшем как экологически чистый продукт? Что такое органическая ферма? И какие требования к ней предъявляются? Можно ли проверить экологичность, натуральность продукта? И как это сделать?

Изначально следует понимать, что назвать продукт экологическим или полностью натуральным, то есть таким, который выращен, получен без использования любых добавок можно лишь в том случае, если на протяжении всей цепочки его производства соблюдаются строжайший контроль за тем, чтобы в исходное сырье не попадали посторонние примеси. Сделать это в условиях повсеместной урбанизации, массового применения пищевых добавок, агрохимикатов просто невозможно. На примере производства того же молока для этого нужно обеспечить такие условия, в которых в корма той же коровы не попадали посторонние примеси, чтобы животное не употребляло, например, траву, на которую в процессе ее естественного произрастания даже в самых отдаленных районах вместе с дождями неизбежно выпадает определенное количество токсических отходов, например, промышленного происхождения, распространяемых в процессе естественного воздушного и водного обмена в природе. Даже в Антарктиде были обнаружены следы ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметана). Что уж говорить про районы массового выращивания сельскохозяйственных культур, вокруг которых существует обширная и разветвленная транспортная инфраструктура (дороги). Передвигаясь по ним, транспорт неизбежно выделяет в атмосферу, в почву, в сами растения множество токсичных веществ. Не меньшее количество токсических веществ попадает в почву вместе с дождями, впитываясь в почву, распространяясь затем вместе с грунтовыми водами, которые являются источником воды для многих сельскохозяйственных культур.

Кроме продуктов питания, например, для женщин важное значение имеет натуральная косметика, в процессе производства, получения которой точно так же не должна использоваться нефтехимия, другие синтетические добавки. Но так ли это на самом деле? Похожие требования к безопасности можно предъявлять к одежде, ко множеству других товаров, производимых как из натуральных, так и из синтетических материалов. Могут ли волосы, кожа, другие элементы, являющиеся составными частями человеческого организма, стать более здоровыми за счет исключения из рациона ненатуральных продуктов? Насколько реально эффективными, результативными оказываются старания активистов, направленные на популяризацию здорового, то есть экологически безопасного питания?

Чтобы минимизировать риски негативного влияния всех перечисленных выше факторов на здоровье человека, необходимо искать продукты, являющиеся полностью органическими, то есть не содержащими посторонних синтетических примесей, добавок. Но сегодня сделать это практически невозможно. Поскольку практически все корма, используемые в процессе промышленного выращивания птиц, свиней, крупного рогатого скота, содержат в себе синтетические кормовые добавки, стимулирующие и существенно ускоряющие рост животных. Точно так же обстоят дела и с промышленным выращиванием агрокультур.

Учитывая намеренно созданные условия, регламентирующие деятельность тех же аграриев, включающие крайне высокие процентные ставки по кредитам, реальную монополию нескольких крупных игроков на рынке сельскохозяйственной продукции, поддерживаемых государством, то есть тех компаний, которые определяют правила игры на том же рынке аграрной продукции, становится понятно, почему производство натуральных, экологически чистых продуктов является невыгодным для абсолютного большинства компаний, занимающихся производством продуктов питания. Поэтому существование небольшого количества компаний, специализирующихся на производстве натуральных, экологически чистых продуктов, можно считать исключением из правил. Работа таких предприятий основана исключительно на энтузиазме собственников.

Что можно назвать органическим, экологически чистым, натуральным продуктом?

Относятся ли к таким продуктам домашние овощи и мясо, молоко и сыры? Насколько реально обоснованными являются утверждения владельцев небольших хозяйств, касающиеся натуральности своих продуктов?