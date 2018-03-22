Девочку заставляют бросить маму-актрису и жить с наркоторговкой

По иронии судьбы и по закону у русской школьницы из Италии сразу две матери. Sobesednik.ru выяснил подробности.

Стильные солнечные очки и огромный торт с символикой Gucci, толстовка модной марки Supreme, подвеска с бриллиантом. Такие подарки получила 18 марта на свой 12-й день рождения русская девочка из Италии Кристина Феррара. Девочка, которая вытянула счастливый билет семь лет назад.

Решение суда пересмотрят

Официально у Кристины — две матери. Одна мама — Юлия Живейнова — по итальянскому закону, вторая — Инга Мишустина — по решению российского суда. По словам адвоката Валерия Панасюка, подобного в мировой истории еще не случалось! В январе этого года итальянский суд города Генуя «именем итальянского народа» подтвердил удочерение Кристины Юлией Живейновой и отверг все апелляции биологической матери ребенка — Инги Мишустиной.

Фото: из личного архива

Опытный адвокат Валерий Панасюк узнал историю Юлии из шоу Андрея Малахова на канале «Россия», взялся защищать ее бесплатно, добился пересмотра решения российского суда и лишения Инги родительских прав в связи с «открывшимися обстоятельствами». Ближайший суд — в апреле.

Зрители могут помнить Юлию Живейнову по рекламному ролику «Милая Мила», по юмористическому сериалу «Наша Раша», по фильмам «Андерсен. Жизнь без любви», «Мужская работа», «Ширли-мырли» и другим. А еще Юлия много снимается как модель для Гальвана, Гальяно и Марины Ринальди.

Ингу Мишустину помнят только полицейские и ее клиенты, которым она сбывала наркотики и оказывала сексуальные услуги.

Инга требует вернуть дочь // Стоп-кадр YouTube

Обстоятельства открылись благодаря тому же телешоу, на которое бездумно явилась биомать Кристины. Следует объяснить, что, даже выйдя из тюрьмы, где отбывала срок за сбыт наркотиков, Инга Мишустина очень долго не интересовалась судьбой дочери и не реагировала на письма и звонки из районного отдела опеки. Женщина добровольно отказалась от девочки сразу после родов. И лишь когда Кристина оказалась в Италии, Инга решила действовать…

Биомать пыталась похитить Кристину

Девочка оказалась под опекой Юлии Живейновой, потому что была никому не нужна, и та ее, по сути, спасла. Так случилось, что родная сестра Юлии Светлана купила квартиру по соседству с Евгенией Алексеевной — бабушкой Кристины, которая жаловалась соседям, как тяжело ей справляться с малюткой. Однажды и Юлия навестила пожилую женщину, предложила помощь, та охотно согласилась, а потом и вовсе решила официально переоформить опекунство на Живейнову. Тем более что, по словам пенсионерки, девочка — круглая сирота, мол, ее родители погибли в автокатастрофе. Разве могла актриса представить, что женщина так легко «похоронит» собственного сына (отца Кристины)?!

После телешоу на «России» на адвоката вышли сотрудники полиции, которые сообщили, что героиня программы Инга Мишустина неоднократно задерживалась за проституцию. Между тем Андрей Малахов встал на сторону Инги, обвинив актрису в том, что она «купила» ребенка.

Работа с психологами показала: Кристина не знает другой матери, кроме Юлии. Мужа актрисы, заслуженного учителя Италии Клементе Феррара, она считает своим отцом, носит его фамилию, нежно привязана к младшему брату Алену.

Фото: из личного архива

Пару лет назад Мишустина предприняла попытку похищения девочки. По дороге в школу на Живейнову и ее детей напали двое мужчин и Инга. Юлию схватили за горло, Кристине вывихнули руку, но она сумела вырваться. Инге закрыли въезд в Италию.

Из-за проигранного суда в Москве Юлия уже семь лет не была в родном городе, ей пришлось отказаться от многих проектов в кино и на ТВ. По законам Италии ребенок в 12 лет имеет право сам решать, с кем хочет жить.

— Любовь ребенка не купишь ни за какие деньги! Кристина — мудрая девочка, ее не обманешь! Мне очень жаль, что российский суд так жестоко поступил со мной и отдал удочерение женщине с букетом судимостей, — сокрушается Юлия.

Кстати, в прошлом году Кристина завоевала первое место в чемпионате Италии по брейк-дансу и выиграла учебу в Риме у чемпиона мира по этому виду танца Джузеппе Качио.