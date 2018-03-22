«Маменькин сынок»: какое влияние это оказывает на жизнь мужчины

Маменькин сынок — так мы характеризуем мужчину, который независимо от возраста создает впечатление маленького мальчика, а не взрослого мужчины. Во многих статьях на эту тему главной чертой такого мужчины будет его несамостоятельность, «не мужественность» что ли… Такой мужчина не может принять важное решение и, как следствие, нести ответственность за семью, быт, детей.

«На него нельзя положиться!» — вот что говорят женщины на консультациях психолога.

И самое главное — мама! Она всегда незримо присутствует рядом. Через довольно непродолжительное время создается впечатление, что отношения созданы не с мужчиной, а сего мамой. Его Мама решает, какие занавески вы повесите на кухне, куда поедете отдыхать и даже чем кормить это сокровище!

Давайте подойдем к проблеме «маменькиных сынков» с научной точки зрения.

В психоаналитической концепции М. Малер выделила процесс сепарации-индивидуации, в результате которого ребенок становится автономным и независимым, что она назвала «психическим рождением человека». Разделение Малер рассматривала не как установление пространственной дистанции, а как развитие способности быть независимо от матери. Согласно Малер успешное завершение этого процесса происходит в целом к 24 месяцам.

В результате исследований М. Малер приходит к выводу, что нормальный процесс развития может нарушаться, задержка или фиксация на одной из стадий может привести к возникновению патологий развития, депрессий и психосоматических нарушений Оптимальность прохождения этих стадий напрямую зависит от позиции матери, ее поведения и отношения к необходимому и естественному процессу сепарации ребенка.

Эти исследования подтвердились и в последствии такими крупными психологами как Дж. Боулби, который и ввел понятие сепарации. Юлия Кристева , развивая теории Ж. Лакана в своих исследованиях, выявляет, что травмы, которые ребенок получает в ходе «неудачного» прохождения ступеней отделения, потом — во взрослом состоянии — могут служить источниками соответствующих психозов.

Эти и многие другие исследования говорят о том, что маменькин сынок — это мужчина с незрелой психикой. У него отсутствует сформированное представление о себе как об отдельной личности, которая обладает своими желаниями, потребностями и, главное, может самостоятельно о себе позаботиться. Для такого мужчины мать является «зеркалом», в котором отражается его психическое Я, и лишь в таком взаимодействии он способен существовать.

В жизни «маменькиного сынка» все, что он делает, думает, говорит, происходит с оглядкой на мать.

«Что скажет мама?»

Такое поведение не вызвано страхом и здесь мать вовсе не деспотична, как может показаться. Мать и сын на протяжении всей жизни находятся в сильной взаимосвязи, «симбиозе», в котором каждый из них является продолжением другого в психическом плане.

При нарушенных сепарационных связях невозможны нормальные взрослые человеческие отношения. Такой мужчина может пытаться создать семью, завести детей. Он может отделиться от матери физически, например, переехать к жене. Но в таких отношениях всегда будут трое, причем женщина будет чувствовать себя «третьей лишней».

Как я уже говорила в начале статьи, процесс отделения от матери начинается очень рано и завершается примерно к трем годам. Этот неимоверно важный этап в жизни позволяет мальчику чувствовать себя отдельным: важным, ценным, бесконечно любимым, но отдельным человеком, и позволяет любить свою мать как целого человека, а не как часть себя.

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